Vicecancelliere tedesco: “Germania ha sterminato gli ebrei. Ora proteggiamoli”/ “I musulmani…”

Robert Habeck, vice-cancelliere tedesco, non usa mezze parole. Ribadendo il suo “sì” al diritto di Israele alla sicurezza, ha fermamente condannato l’antisemitismo. Pochi giorni fa, la Repubblica Ceca aveva minacciato di lasciare l’Onu perché troppo anti israeliana. Dalle parole dell’ex leader dei Grünen è emerso però qualcosa che la Welt ha chiamato “la nuova radicalità di Habeck”. Infatti, il vice-cancelliere non ha solo espresso solidarietà da parte del popolo tedesco nei confronti di quello ebraico ma ha chiesto apertamente alla società tedesca di fare lo stesso. Si sarebbe così assunto una responsabilità storica. “È stata la generazione dei miei nonni a voler sterminare la vita ebraica in Germania e in Europa. Dopo l’Olocausto, la fondazione di Israele è stata la promessa di protezione per gli ebrei e la Germania è obbligata a contribuire a garantire che questa promessa possa essere mantenuta. Questo è un fondamento storico della nostra Repubblica” ha spiegato.

Proteggere Israele è, a suo dire, la “ragion di stato” della Germania, come in passato aveva spiegato anche l’ex cancelliere Angela Merkel. “Non è mai stata una frase vuota e non deve diventarlo. Significa che la sicurezza di Israele è essenziale per noi come Paese” ha proseguito. L’appello di Habeck è nato dalla constatazione del fallimento: “La nostra responsabilità storica significa anche che gli ebrei devono poter vivere liberamente e in sicurezza in Germania. Che non debbano mai più avere paura di mostrare apertamente la loro religione e la loro cultura. Ma è proprio questa paura a tornare”.

Habeck: “Gli ebrei in Germania hanno paura”

Nelle principali città europee non sono mancati gli attacchi contro le sinagoghe e gli slogan contro Israele o contro gli ebrei. “Recentemente ho incontrato alcuni membri della comunità ebraica di Francoforte. Nel corso dell’intenso e doloroso colloquio, i rappresentanti della comunità mi hanno detto che i loro figli hanno paura ad andare a scuola, che non frequentano più le associazioni sportive, che lasciano a casa le collanine con la stella di Davide su consiglio dei genitori. Oggi, qui in Germania. Quasi 80 anni dopo l’Olocausto. E un amico ebreo mi ha raccontato della sua paura, della sua disperazione, della sua sensazione di solitudine” ha aggiunto Robert Habeck. “Mentre grandi ondate di solidarietà si manifestano, ad esempio, in occasione di attacchi razzisti, la solidarietà diventa subito fragile quando si tratta di Israele. Si dice che il contesto è complesso. Ma la contestualizzazione non deve portare alla relativizzazione” ha sottolineato il vice-cancelliere, spiega Il Foglio.

Poi, un cenno agli slogan pro-Palestina: “La portata delle manifestazioni islamiste a Berlino e in altre città tedesche è inaccettabile e richiede una risposta politica dura. Questa risposta è necessaria anche da parte delle associazioni musulmane. Alcune hanno preso chiaramente le distanze dalle azioni di Hamas e dall’antisemitismo e hanno cercato il dialogo. Ma non tutte: alcune sono state troppo esitanti, e nel complesso sono state troppo poche”. Secondo il politico, “i musulmani che vivono qui hanno diritto a essere protetti dalla violenza degli estremisti di destra – e giustamente. Quando vengono attaccati, il loro diritto alla protezione deve essere onorato e devono onorare anche questo diritto degli ebrei, ora che gli ebrei sono stati attaccati. Devono prendere chiaramente le distanze dall’antisemitismo per non compromettere il loro stesso diritto alla tolleranza. In Germania non c’è posto per l’intolleranza religiosa”.











