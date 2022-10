VICEMINISTRI E SOTTOSEGRETARI GOVERNO MELONI, DOMANI CDM/ Totonomi: FdI, Lega, FI, NM

GOVERNO MELONI, DOMANI LISTA VICEMINISTRI E SOTTOSEGRETARI IN CDM: I NUMERI

Arriverà domani in Consiglio dei Ministri alle 13 la lista completa di viceministri e sottosegretari del Governo Meloni: dopo giorni di “totonomi” e interlocuzioni tra i partiti di maggioranza, la partita sembra definitivamente “chiusa” sulle 39 posizioni (la 40esima riguarda Alfredo Mantovano, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio) di “sottogoverno” che giureranno venerdì 4 novembre prossimo al Quirinale. L’accordo prevede 39 incarichi in tutto – 9 viceministri e 30 sottosegretari – con la regola già sperimentata per la lista dei Ministri: il 50% dei posti – ergo 20 tra viceministri e sottosegretari – andrà a Fratelli d’Italia, il resto (50%) da suddividere tra Lega, Forza Italia e Noi Moderati.

Gianfranco Fini: “Governo fascista? Sinistra è risibile”/ “PdL errore imperdonabile”

Stando a quanto raccolto finora nel totonomi circolato, 8 posti andranno a Forza Italia (3 viceministri e 5 sottosegretari), 11 alla Lega (2 viceministri e 9 sottosegretari), 2-3 sottosegretari a Noi Moderati, il resto a Fratelli d’Italia. La lista di nomine messa a punto dalla Premier Giorgia Meloni va di pari passo con l’entourage che nascerà a Palazzo Chigi attorno alla Presidente del Consiglio: la storica portavoce di Meloni, Giovanna Ianniello, sarà la nuova responsabile della comunicazione del Governo; all’ufficio stampa arriverà dall’AGI Fabrizio Alfano, Carlo Deodato sarà segretario generale mentre Giovanbattista Fazzolari verrà confermato con delega all’attuazione del programma, mentre per Mantovano si aggiungeranno le deleghe delicatissime sui servizi segreti.

Sondaggi politici/ FdI 28%, crollo Pd a -11%. Per 69% Governo Meloni farà bene in Ue

VICEMINISTRI E SOTTOSEGRETARI GOVERNO MELONI: IL TOTONOMI (AGGIORNATO)

Ecco dunque qui di seguito il totonomi (aggiornato) sui possibili viceministri e sottosegretari del Governo Meloni raccolto alla vigilia del CdM di lunedì 31 ottobre, diviso per i singoli partiti che compongono la maggioranza.

FRATELLI D’ITALIA

Lista Fdi per viceministri e sottosegretari ormai definitivamente chiusa, si attende l’ufficialità domani del CdM: Maurizio Leo sarà il viceministro di Giorgetti al MEF mentre Giulio Terzi di Sant’Agata dovrebbe essere il viceministro degli Esteri; sempre tra i vice, agli Interni arriverà Edmondo Cirielli e alla Salute Marcello Gemmato. Sui sottosegretari la situazione attualmente vede i seguenti nomi: Andrea Delmastro alla Giustizia, Galeazzo Bignami al MISE, Paola Frassinetti alla Scuola, Isabella Rauti o Salvatore Deidda alla Difesa, Alessio Butti all’Innovazione tecnologica. In procinto di definizione le posizioni di Augusta Montaruli e Wanda Ferro.

INFLAZIONE & SPESA/ "Il calo del gas non basta, serve un taglio al cuneo fiscale"

LEGA

Anche in casa Lega la lista del totonomi sembra ormai quasi del tutto chiarita: come viceministri verranno nominati Nicola Molteni all’Interno, Federico Freni al MEF, Edoardo Rixi ai Trasporti con Salvini. Tra i sottosegretari del Carroccio invece, il Governo Meloni si appresta ad avere: Massimo Bitonci al MISE, Marzio Liuni all’Agricoltura, Lucia Borgonzoni alla Cultura, Vannia Gava all’Ambiente, Claudio Durigon al Lavoro, Andrea Ostellari alla Giustizia.

FORZA ITALIA

Nelle ultime ore Berlusconi avrebbe “strappato” alla Premier Meloni un viceministro in più da aggiungere alla lista di Forza Italia per il sottogoverno che giurerà venerdì prossimo: Francesco Paolo Sisto è pronto ad essere il vice di Nordio alla Giustizia, Valentino Valentini al MISE, Paolo Barelli al Viminale. I 5 sottosegretari invece dovrebbero essere: Maurizio Casasco al MEF, Matteo Perego di Cremnago alla Difesa, Giuseppe Mangialavori ai Trasporti, Valentina Aprea al MIUR, Alberto Barachini all’Editoria. Possibili outsider potrebbero invece entrare/sostituire: Matilde Siracusano al Sud-Mare, Giuseppe Mangialavori ai Trasporti, Andrea Mandelli alla Salute.

NOI MODERATI (UDC, CAMBIAMO, CORAGGIO ITALIA, NOI CON L’ITALIA)

Dopo l’appello del leader Maurizio Lupi anche in casa Noi Moderati si attendono ruoli tra i sottosegretari del Governo: in calo le posizioni di Lupi stesso e di Lorenzo Cesa, mentre vengono dati quasi per certi nella lista finale Andrea Costa alla Salute e Michaela Biancofiore, in alternativa anche Alessandro Colucci al MEF.











© RIPRODUZIONE RISERVATA