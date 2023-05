DIRETTA VICENZA CESENA/ Video streaming tv: sono ben 41 i precedenti (playoff Serie C, 27 maggio)

DIRETTA VICENZA CESENA: I TESTA A TESTA

La diretta di Vicenza Cesena ci regalerà nei playoff di Serie C una partita dalla tradizione ricchissima, che vanta infatti ben 41 precedenti ufficiali, quasi in perfetto equilibrio: il Cesena è infatti in leggerissimo vantaggio grazie a quattordici vittorie e altrettanti pareggi, mentre per il Vicenza i successi sono tredici e l’obiettivo dei veneti naturalmente è quello di raggiungere stasera l’equilibrio perfetto. In questo campionato Vicenza e Cesena erano inserite in gironi diversi, gli ultimi precedenti ufficiali in effetti risalgono al torneo 2019-2020, quando il Vicenza dominò ottenendo una doppia vittoria.

Fu 2-1 casalingo lunedì 7 ottobre 2019 e 1-3 esterno al ritorno in data domenica 23 febbraio 2020, davvero poco prima che tutta l’attività della Serie C si fermasse per la pandemia di Coronavirus. Il Cesena invece avrà bisogno di invertire il trend recente contro il Vicenza, perché l’ultima vittoria dei romagnoli è un 3-1 casalingo che risale tuttavia a sabato 26 gennaio 2013, ormai dieci anni e qualche mese or sono… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA VICENZA CESENA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA FINALE

La diretta tv di Vicenza Cesena sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Sport + HD, canale numero 58 del telecomando, perché la finale della Coppa Italia di Serie C è trasmessa dalla nostra televisione di Stato. Questo dunque significa che sarà garantita pure la diretta streaming video di Vicenza Cesena, naturalmente tramite il sito Internet oppure l’applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI VICENZA CESENA SU RAI PLAY

VICENZA CESENA: OSPITI FAVORITI!

Vicenza Cesena, in diretta sabato 27 maggio 2023 alle ore 20.30 presso lo stadio Romeo Menti di Vicenza, sarà una sfida valida per l’andata del secondo turno della fase nazionale dei play off di Serie C. Grandi piazze a confronto in un momento travagliato. Il Cesena non gioca da un mese, dal secondo posto conquistato al fotofinish ai danni dell’Entella grazie al successo in casa dell’Alessandria e spera di dare una gioia alla sua gente duramente provata dalla tragedia dell’alluvione in Romagna.

Dall’altra parte c’è un Vicenza che, dopo la vittoria nella finale di Coppa Italia contro la Juventus U23, ha sofferto per eliminare la Pro Sesto, giocando però un grande secondo tempo nel match di ritorno e confermando di avere la qualità per puntare ad arrivare fino in fondo in questi play off. Le due formazioni non si affrontano al “Menti” dal 7 ottobre 2019, in quell’occasione furono i berici a imporsi col punteggio di 2-1.

PROBABILI FORMAZIONI VICENZA CESENA

Le probabili formazioni della diretta Vicenza Cesena, match che andrà in scena allo stadio Romeo Menti di Vicenza. Per il Vicenza, Dan Vesterby Thomassen schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Thiam; Rutjens, Kontek, Markic, Garattoni; Frigerio, Petermann, Di Noia; Iacoponi, Ogunseye, Capogna. Risponderà il Cesena allenata da Domenico Toscano con un 3-4-1-2 così schierato dal primo minuto: Toffo; Ciofi, Prestia, Celiento; Adamo, De Rose, Brambilla, Calderoni; Chiarello; Shpendi, Corazza.

VICENZA CESENA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Vicenza Cesena, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida dei play off di Serie C. La vittoria del Vicenza con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.15, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.00, mentre l’eventuale successo del Cesena, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.25.











