Vicino a te non ho paura/ Su Canale 5 il film con Robin di How I met your mother

Vicino a te non ho paura andrà in onda su Canale 5 nel primo pomeriggio di domenica 25 agosto, alle ore 14.00. Si tratta di un film drammatico del 2013 diretto da Lasse Hallstrom ed interpretato da Julianne Hough , Josh Duhamel, Cobie Smulders, nota per il ruolo di Robine in How I met your mother, e David Lyons. Il film è tratto dall’omonimo romanzo di Nicholas Sparks, presente nei credits della pellicola anche in veste di produttore. Sicuramente è una pellicola maggiormente consigliata a un pubblico femminile, ma non è da escludere che possa piacere anche agli uomini magari quelli un po’ più romantici. La rete ammiraglia di Mediaset ha giustamente scelto di dar spazio a una pellicola leggera e perfetta per una domenica di fine agosto.

Vicino a te non ho paura, la trama del film

Diamo un’occhiata alla trama di Vicino a te non ho paura. Katie (Julianne Hough) è in fuga dal suo passato, e giunge in una cittadina della Carolina del Nord. Qui comincia a vivere in modo pacifico ed estremamente ritirato, incuriosendo il compaesano Alex (Josh Duhamel), vedovo con due figli e proprietario di un negozio in città, che decide di indagare sulla nuova e schiva vicina. Quest’ultima nel frattempo, nonostante continui a non integrarsi nella vita del paese e a comportarsi in modo molto schivo con tutti, comincia a fare amicizia con Jo (Cobie Smulders), la sua vicina di casa, e ad aprirsi un po’ con lei. Fra Katie e Alex scocca la scintilla e fra i due sboccia l’amore, ma la donna è ancora riluttante sulla possibilità di affrontare i demoni del suo passato, che nel frattempo rischiano di raggiungerla anche lì. Katie deve scegliere se affrontare una nuova fuga e continuare a vivere nel terrore oppure affrontare definitivamente i suoi segreti. Alex e Jo sono dalla sua parte e sono pronti a darle una mano, qualsiasi decisione prenda.

© RIPRODUZIONE RISERVATA