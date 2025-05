Il film Vicino all’Orizzonte, conosciuto anche con il nome Dem Horizont So Nah, è un film drammatico che andrà in onda Giovedi 8 Maggio 2025, e verrà trasmesso in prima serata su RaiDue alle ore 21.20. La pellicola, dalle sfumature drammatiche, è arrivata al cinema nell’autunno 2019. Ma vediamo ancora più nel dettaglio di cosa tratta questo film.

Vicino all’Orizzonte si basa sulla storia del libro Bestseller di Jessica Koch, è stato riprodotto nelle sale cinematografiche ed in tv da Tim Trachten. E’ un film tedesco non molto conosciuto nel nostro paese e che vedrà come attori protagonisti Jannik Schumann, Luna Wedler e Luise Befort, tutti attori piuttosto giovani sul panorama tedesco.

Parliamo di un romanzo adattato e il film è stato distribuito anche in Italia nel finale del 2019. La colonna sonora di questo film ha avuto molto successo ed è stato realizzato dall’Orchestra tedesca. L’attrice Luna Wedler, parliamo di una classe 1999, è stata premiata per questo film in Germania come miglior giovane attrice e ha riscosso grande popolarità, specialmente nel suo paese.

Vicino all’Orizzonte, di cosa tratta la trama del film

Il film Vicino all’Orizzonte ha una durata di 109 minuti ed è un film tratto da una storia vera. La storia narra le vicende della diciottenne Jessica (Luna Wedler) che conduce una vita molto annoiata, una vita che cambia totalmente con l’incontro con Danny (Jannik Schumann), un ragazzo bellissimo con origini americane di qualche anno più grande. Il loro primo incontro è una delle parti più emozionanti del libro e anche nel film.

Danny è un ragazzo particolare, un modello di un’azienda di biancheria intima e di tanto in tanto coltiva la sua passione come kickboxer. Tra i due sembra nascere una stupenda storia d’amore. Le cose però cambiano e il ragazzo sembra avere alcuni scheletri nell’armadio e la ragazza proverà a fare di tutto per scoprire il suo segreto.

Il protagonista si è ritrovato a fare i conti con le violenze del padre, che lo hanno inevitabilmente segnato nel profondo. Ciò ha comportato una bruttissima situazione per il ragazzo che anche per questo motivo, almeno inizialmente, proverà a tenere distante Luna. Una storia drammatica e che ha emozionato milioni di spettatori, una storia che vale la pena guardare.