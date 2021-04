Vicky Lagos, presunta figlia Vittorio De Sica/ La prima telefonata con Christian

Si chiama Vicky Lagos la presunta figlia che Vittorio De Sica avrebbe avuto da Mimi Munoz, rifugiata spagnola (si era trasferita in Italia durante la Guerra civile del ’36) con cui il famoso regista avrebbe intrattenuto una lunga relazione clandestina. Dalla Munoz, Vittorio avrebbe avuto una bambina, Vicky, che tuttavia né Christian né l’altra sorella Emi hanno mai frequentato. Effettivamente, nel 2018, Christian ha escluso la possibilità che Vicky possa essere davvero sua parente. La conferma l’avrebbe avuta dallo stesso Vittorio, quando gli chiese spiegazioni dopo aver risposto alla sua prima telefonata. In quell’occasione, Vicky si presentò subito come la sua ‘hermana’, e a quel punto Christian si rivolse al padre per domandargli se davvero avesse avuto una figlia in Spagna. Tuttavia, il regista gli disse di no. Diversa la versione del ‘nipote’ David Merlo, che a Domenica Live ha spiegato: “Non ho alcun interesse a fare 4000 km e venire qui a mentire. Mia madre non ha mai parlato con Christian, ha parlato con mio nonno e ha visto mio nonno la prima volta all’hotel Hilton a Madrid. Mio nonno ha sempre avuto relazioni con mia madre, tramite mia nonna. Quando mia nonna ha saputo che era incinta, lui che era un galantuomo si è sempre occupato di mia madre. Voglio che sappiate che mio nonno si è comportato divinamente con mia madre. Quando veniva qui, lui è stato onesto, le ha detto non ti posso aiutare, ho una famiglia. E quando lui si è ammalato, lei ha detto stop”.

