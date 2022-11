Víctor Allen, chi è il marito di Tiziano Ferro/ “Unica persona al mondo ad avermi regalato gioia”

Victor Allen e Tiziano Ferro: un amore a prova di figli

Victor Allen è il marito di Tiziano Ferro. Un grande amore quello nato tra l’ex dipendente della Warner Bros e il cantautore di Latina che sono diventati anche genitori di due splendidi figli: Margherita e Andres e rispettivamente di 9 e 4 mesi d’età. L’annuncio è arrivato sui social con tanto di foto pubblicata dall’artista italiana al settimo cielo. Dopo il matrimonio celebrato nel 2019 la coppia ha iniziato un lungo percorso di adozione che non è stato affatto semplice come ha raccontato Ferro dalle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni: “subito dopo il mio matrimonio con Victor nel 2019. Ci siamo mossi in modo deciso poco prima della pandemia, rendendo tutto più complesso. Mi dicevo sempre ‘anche se non accadrà mai, il privilegio di poterlo sognare è già una costa stupenda’. Nell’album “Mi rimani tu” è dedicata a Margherita e “A palare da zero” ad Andres”.

Ferro e il compagno si sono sposati la prima volta con una cerimonia segreta a Las Vegas seguita da una civile celebrata sulla spiaggia di Sabaudia. “Comunque andrà la nostra storia, Victor sarà l’unica persona al mondo ad avermi regalato quella sfumatura di gioia assoluta che non provavo più dalla mia infanzia” – le parole di Tiziano Ferro.

Chi è Victor Allen, marito di Tiziano Ferro

Ma chi è Victor Allen, marito di Tiziano Ferro? Dopo aver conseguito una laurea presso l’Università Politecnica della California di San Luis Obispo ha lavorato per più di 14 anni alla Warner Bros, dove ha rivestito il ruolo di vicepresidente del settore marketing. Successivamente si è messo in proprio ed oggi è proprietario di un’agenzia di consulenza, la Levine Partners, che si occupa di consulenza. Tra le sue più grandi passioni c’è il mare.

Insieme hanno adottato due figli, anche se l’unico ad esprimersi è stato Ferro: “per me e Victor l’esperienza da genitori rappresenta il più alto degli onori, il più impegnativo degli oneri. Che affronteremo con amore, attenzione, tenerezza e dedizione. Comprendiamo e accettiamo la curiosità che regna intorno a noi, ma vi chiediamo di rispettare la riservatezza di Margherita e di Andres. Ci prenderemo cura dei nostri figli, proteggendoli e custodendone l’intimità meglio che potremo”.

