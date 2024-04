Victor Allen, chi è l’ex marito di Tiziano Ferro/ Spuntano retroscena sui motivi divorzio: “Incomunicabilità”

Tiziano Ferro, chi è l’ex marito Victor Allen: dall’incontro a Los Angeles al divorzio

Questa sera andrà in onda su Rai2 l’ultima puntata di Belve e tra gli ospiti ci sarà anche Mara Maionchi che ha tirato in mezzo Tiziano Ferro non risparmiandoli frecciate e stoccate a causa del fatto che in questi anni ha mostrato poca riconoscenza nei confronti della discografica e del marito Alberto Salerno che lo hanno scoperto artisticamente. E se parla del cantautore di Latina in molti si chiedono chi è l’ex marito di Tiziano Ferro, Victor Allen?

I due si sono incontrati nel 2016 a Los Angeles perché il cantante stava registrando il suo videoclip e l’uomo in quel periodo lavorava come consulente alla Warner Bros. Si innamorano e dopo tre anni di fidanzamento si sposano. Dopo un paio d’anni, precisamente nel 2022 l’artista tramite i suoi profili social annuncia di essere diventato papà di due bambini, Margherita e Andres. La separazione, invece, è stata annunciata nel 2023. Oggi l’ex marito di Tiziano Ferro, Victor Allen ha 58 anni ed è proprietario di un’agenzia di marketing di Los Angeles.

Victor Allen, ex marito di Tiziano Ferro: spuntano nuovi retroscena sul divorzio

Nel settembre del 2023, invece, Tiziano Ferro ha annunciato il divorzio dell’ex marito Victor Allen. Sul suo lungo e amaro post su Instagram, il cantautore ha parlato dei figli, dell’immenso amore che prova per loro che sono la sua priorità assoluta. Non ha rivolto molto spazio, invece, ai motivi della rottura.

Il silenzio, in tal senso, è stato rotto da Oggi alcune settimane dopo. Il settimanale ha rintracciato alcuni amici dell’ex coppia che gli hanno fornito dettagli e retroscena della separazione: “La crisi con l’imprenditore americano sarebbe iniziata già molto tempo fa.” E poi si legge: “Persone vicine alla coppia parlano di scontro tra culture e di inconciliabilità nella visione della vita e dei rapporti.”

