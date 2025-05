Tiziano Ferro e Victor Allen, perché si sono lasciati? Il cantante racconta: “E’ stato bello e doloroso”

Tiziano Ferro ha amato tantissimo il suo ex marito Victor Allen, ma non nega di aver sofferto altrettanto. Il divorzio ha lasciato di sasso i fan della coppia, che ha fatto il possibile per gestire tutto privatamente. D’altra parte il cantante di Latina e il suo compagno non avevano mai ammiccato alle luci dei riflettori, nemmeno quando il loro amore andava a gonfie vele. Qualcosa, però, ad un certo punto, si è rotto. Tiziano Ferro e Victor Allen non hanno resistito alla crisi profonda che ha colpito il loro amore e dopo vari tentativi di ricucire lo strappo, è arrivato il divorzio.

In una bella intervista a Vanity Fair, il cantante è tornato a parlare della separazione da Victor, senza entrare nel merito della rottura, ma ponendo attenzione su quella che è stata la fine dolorosa di una storia complessa. “Ha reso la mia vita più bella e complessa. E’ stato un amore bello ma anche doloroso”, ha ammesso Tiziano Ferro.

“Non dovevo abbandonarmi all’idea del divorzio come fallimento”, ha spiegato saggiamente l’artista italiano. Oggi, dopo la fine della storia con l’ex marito Victor, non sembra esserci spazio per nuovi amori. Tiziano Ferro pensa soprattutto ai suoi figli. “Con due bambini piccoli l’ultima cosa che vuoi è iniziare una nuova relazione”, spiega a Vanity.

“Se succederà, sarà come nel resto della mia vita, dove le cose sono accadute per caso. […] Preferisco che tutto accada per caso”, ha ribadito ancora convinto Tiziano Ferro. A noi, non resta che augurargli le migliori fortune. Oggi l’amore non è nei suoi piani ma chissà che un giorno, il destino non decida ancora una volta di regalargli una sorpresa, una nuova opportunità, qualcuno che possa tornare a fargli sentire le farfalle allo stomaco.

