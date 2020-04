VICTOR ALLEN, MARITO DI TIZIANO FERRO/ “Geloso” di Fiorello, ma ora in quarantena…

L’amore fra Victor Allen e Tiziano Ferro ha suscitato non poco interesse agli occhi degli ammiratori del cantante e delle pagine di gossip. L’imprenditore americano, originario di Los Angeles, non è però così avvezzo ai social e sembra che riesca fin troppo bene a tenersi alla larga dai paparazzi. Anche se ha deciso di intervenire lo scorso febbraio, per via del bacio sulle labbra avvenuto fra il marito e Fiorello al Festival di Sanremo. “E’ il mio uomo, giù le mani“, ha scritto Allen, come riportato dall’artista di Latina su Instagram in quei giorni. “Meno male che ci ride su“, ha detto invece Ferro, “crisi coniugale scampata! Grazie Dio per il senso dell’umorismo di mio marito”. A quasi un anno di distanza dalle loro nozze, Victor e Tiziano sembrano vivere appieno il loro amore. Un altro traguardo raggiunto per l’artista, che nella sua autobiografia Trent’anni e una chiacchierata con papà ha raccontato di come sia riuscito a comprendere di essere gay solo nell’età adulta. Una pagina della sua vita che ha scelto di condividere con il pubblico solo una volta maturata questa consapevolezza. Quattro anni fa invece il loro fatidico incontro, avvenuto mentre il cantante era impegnato in America per motivi di lavoro. “Di quel giorno lavorativamente non è rimasto niente se non l’incontro con lui perché quel video lo abbiamo buttato”, ha detto a Verissimo qualche tempo fa, “e pure quel singolo non è stato usato, è come se quella giornata fosse esistita solo per incontrare lui”.

VICTOR ALLEN E TIZIANO FERRO DIVERTENTE SIPARIETTO MATRIMONIALE

I fan non possono che chiedersi come trascorrano le giornate di Victor Allen e Tiziano Ferro, entrambi decisi a tenere i social ben distanti dalla loro vita privata. Solo lo scorso ottobre il cantante di Latina ha deciso di accontentare i più curiosi, pubblicando un siparietto divertente su Instagram, realizzato proprio con il marito. “Tutti mi chiedono: com’è la vita da sposato? Ecco tipo… così. Non spengo l’aria condizionata, tranquillo”. Nel video infatti, Victor, parzialmente oscurato da una emoji a forma di cuore, ritorna a casa dopo una sessione di allenamento in palestra ed interrompe la sua piccola esibizione al pianoforte. Clicca qui per guardare il video di Victor Allen e Tiziano Ferro. “Precisazioni”, ha detto poco dopo il cantante, per mettere a tacere delle voci emerse in seguito a quella clip, “zaino alle spalle perché era appena tornato da palestra. Victor in braccio ha il cane, non un figlio“. Alcuni fan infatti si erano chiesti se Ferro e il marito erano riusciti a coronare il loro sogno di diventare genitori, viste le dichiarazioni fatte tempo addietro. Per ora la coppia non è riuscita a portare avanti questo progetto di vita, ma non è escluso che un giorno possa succedere. Il cantante stesso del resto, ha chiarito più volte che sarà il primo a condividere il lieto evento con gli ammiratori. Oggi, domenica 12 aprile 2020, Tiziano Ferro sarà ospite di Che tempo che fa per un live in collegamento. Un momento d’oro per chi vuole ascoltare la sua voce dal ‘vivo‘: chissà se ‘scapperà‘ anche qualche altro dettaglio su Allen, visto che i due stanno trascorrendo insieme il periodo di quarantena.



© RIPRODUZIONE RISERVATA