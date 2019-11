Victor Allen, marito Tiziano Ferro/ “Ama le mie canzoni senza capire i testi”

Victor Allen è il marito Tiziano Ferro, il cantante ospite della nuova puntata di “Che tempo che fa”, il talk show condotto con successo da Fabio Fazio su Rai2. La coppia si è felicemente sposata lo scorso luglio; una cerimonia blindatissima tenutasi al tramonto presso la villa del cantante a Sabaudia in compagnia di pochissimi amici e dei genitori. , una quarantina, e alla presenza dei suoi genitori. Victor è Vice President, Worldwide Marketing at Warner Bros”. Questo l’ultimo lavoro da “dipendente”, ma lavora come imprenditore nel settore del marketing e della pubblicità. Un amore che il cantautore di Latina non ha tenuto più nascosto, anzi ha voluto raccontare al mondo intero. “Le relazioni sono un bel lavoro. Si sta bene, si fa fatica, devi incastrarti, smussare gli angoli, imparare a non importi. Sono un tipo molto indipendente, ma sto bene con Victor perché tutte le piccole rinunce non mi pesano, le vedo parte di uno schema molto più grande” ha detto Ferro in occasione della presentazione del nuovo album “Accetto Miracoli”.

Tiziano Ferro: “Victor Allen è una persona molto generosa”

“Due vite così diverse che si mettono insieme sono tanta roba” con queste parole Tiziano Ferro racconta la sua vita matrimoniale con Victor Allen, che descrive come “una persona molto generosa”. Un amore importante che spinto il cantautore di Latina al grande passo del matrimonio. Parlando proprio del marito Victor, Tiziano ha dichiarato: “ha la capacità di ascoltare, di accogliere. E di amplificare le cose buone che ho. Mi fa da prisma: dal senso dell’umorismo a ogni minimo talento, riesce a farmeli vedere come proiettati su un muro. Mi ha tolto quel vizio dell’autocritica a tutti i costi, anche quando non ce n’è bisogno. E mi è utile vedere davanti a me una persona risolta, a fuoco con la sua vita”. Una relazione che ha “costretto” Tiziano a vivere oltreoceano, per la precisione a Los Angeles. “Mi ci sono trovato senza volerlo, la vita ha scelto per me” – ha detto Tiziano – “Victor non può spostarsi per lavoro e adesso la mia famiglia è lì: devo abituarmi a dirlo senza pensare che i miei genitori ci resteranno male. Per fortuna mio marito ama l’Italia, quindi ogni scusa è buona per tornarci. È una vita divertente quella in California ma, se potessi scegliere, non so se ci vivrei. Potrò anche prendere un permesso di cittadinanza ma non credo che mi sentirò mai a stelle e strisce”.

Tiziano Ferro: “Victor Allen in auto…”

Non solo il marito di Tiziano Ferro, visto che Victor Allen è anche un grande fan del cantautore di Latina. In occasione della presentazione del nuovo disco di inediti “Accetto Miracoli”, Tiziano parlando del marito ha raccontato ai microfoni di Radio Italia: “ha diversi brani preferiti che variano a seconda della sua capacità di pronunciare in italiano i titoli e i testi. Spesso quando siamo in auto Victor accende il motore e parte a cannone una canzone del nuovo disco, come se aumentando il volume la comprensione dell’italiano potesse migliorare: è una cosa molto tenera e bella”. Victor, che di mestiere è un imprenditore nel settore del marketing e della pubblicità, ha diverse canzoni preferite nel nuovo album di Tiziano come ha raccontato lo stesso artista: “nel primo periodo da quando gli ho regalato il cd, la sua canzone preferita era quella d’apertura, ‘Vai ad amarti’: era convinto fosse un brano molto sexy, in realtà parla di rancore, separazione e rapporti tossici; oggi la sua preferita di questo disco in assoluto sia ‘In mezzo a questo inverno’, anche perché quando l’ha ascoltata la prima volta, era solo piano e voce, lui ha pianto: mi ha colpito molto perché lui non è uno che piange e perché è stato bello vedere quanto una canzone possa attraversare il cuore di una persona anche se non capisce il testo”.



