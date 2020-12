Victor Allen, marito Tiziano Ferro/ Dopo il matrimonio in arrivo un figlio?

Victor Allen è il marito di Tiziano Ferro, il cantautore di Latina. Un amore importante quello che lega la coppia che nel 2019 si sono uniti in matrimonio: prima a Los Angeles e poi a Sabaudia. Un matrimonio che ha fatto emozionare i tantissimi fan del cantante di “Perdono” che quest’estate ha confessato il desiderio del compagno di allargare la famiglia. Si, proprio così, l’ ex consulente della Warner Bros dove ha lavorato per 14 anni all’età di 55 anni ha condiviso con il compagno di desiderio di avere un figlio. A rivelarlo è stato proprio Ferro dalle pagine di Repubblica: “in questo momento Victor lo vuole ancora di più un figlio, forse perché sta per compiere 55 anni. Qui in America la situazione è relativamente più facile, o meglio ci sono diverse soluzioni, come il cosiddetto “fostering”, ovvero la possibilità di occuparti per un certo tempo di un bimbo, anche senza una vera e propria adozione”. Del resto lo stesso Ferro qualche anno fa non aveva escluso la possibilità di diventare padre anche da solo.

Tiziano Ferro: “con Victor Allen una nuova casa e poi un figlio”

A Vanity Fair, infatti, Tiziano Ferro aveva raccontato: “se voglio diventare padre anche senza un fidanzato? Frequento incontri per aspiranti genitori e mi sono reso conto che c’è molta razionalità da mettere in questo progetto, lo slancio non basta. Diciamo che se il cuore riesce a superare la quantità di burocrazia richiesta, allora il figlio lo vuoi per davvero. Comunque sì, un bambino lo vorrei anche se sono solo. Spero però di trovare presto una persona con cui condividere questo sogno”. Diciamo che ora le cose sono cambiate, visto che il cantante non è più solo, ma è felicemente sposato con il suo Victor Allen quindi chissà che la coppia non possa davvero decidere di allargare la famiglia. Intanto la coppia vorrebbe cambiare casa come ha raccontato l’artista: “in realtà io e Victor stiamo cercandone un’altra, ma con il lockdown, che qui in California va avanti da marzo, è difficile. Pensa che hanno appena riaperto i parrucchieri dopo un sacco di tempo. Ma ancora non puoi andare a vedere le case, quindi per ora restiamo qui”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA