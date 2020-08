Victor Allen, marito Tiziano Ferro/ Il cantante: “Adesso vogliamo un bambino”

Victor Allen è il marito di Tiziano Ferro, il cantante di “Sere Nere”. La coppia è felicemente sposata da circa un anno, ma stanno seriamente pensando di allargare la famiglia! Proprio così presto il cantautore di Latina potrebbe diventare papà come ha rivelato dalle pagine di Repubblica (data 19 giugno 2020): “in questo momento Victor lo vuole ancora di più un figlio, forse perché sta per compiere 55 anni”. Il cantante del resto vive da anni a Los Angeles dove la situazione per adottare un bambino per le coppie gay è relativamente più semplice come ha sottolineato dalle pagine di Repubblica: “qui in America la situazione è relativamente più facile, o meglio ci sono diverse soluzioni, come il cosiddetto “fostering”, ovvero la possibilità di occuparti per un certo tempo di un bimbo, anche senza una vera e propria adozione”. Del resto anche in passato Ferro non ha mai nascosto il suo desiderio di paternità ancor prima di incontrare sulla sua strada il manager Victor con cui è scattato un vero e proprio colpo di fulmine. In una vecchia intervista rilasciata a Vanity Fair l’artista italiana confessò: “se voglio diventare padre anche senza un fidanzato? Frequento incontri per aspiranti genitori e mi sono reso conto che c’è molta razionalità da mettere in questo progetto, lo slancio non basta. Diciamo che se il cuore riesce a superare la quantità di burocrazia richiesta, allora il figlio lo vuoi per davvero. Comunque sì, un bambino lo vorrei anche se sono solo. Spero però di trovare presto una persona con cui condividere questo sogno”.

Tiziano Ferro e Victor Allen presto genitori?

Non solo Tiziano Ferro aveva anche ipotizzato un tetto massimo di età per diventare padre: “la mia data limite per avere un bambino? Quarant’anni. Più sto negli Usa, a contatto con genitori gay, più comprendo la nostra scelta sentimentale e scopro come funziona la realtà”. Per questo motivo ora che nella sua vita è arrivato il grande amore la possibilità di diventare papà si fa sempre più probabile. L’incontro con Victor ha cambiato la sua vita: da un incontro casuale in una caffetteria alla prima cena fuori e al colpo di fulmine. Da quella sera i due non si sono più separati, hanno cominciato a conoscersi lontano da tutto e tutti scoprendo di essere fatti l’uno per l’altro. Poi la promessa di matrimonio che Ferro ha raccontato così: “ho visto che su una tazza c’era incisa la parola amore. Ma lui non demorde e mi dice di guardare anche l’altra. Così prende in mano la seconda tazza e continua a leggere in italiano “mi vuoi sposare?”. A questo punto mi giro e vedo Victor in ginocchio con un pacchetto di Tiffany in mano. Ho perso completamente il controllo di me stesso ricordo di aver pianto per 20 minuti senza dire una parola”. La coppia si è sposata il 25 giugno 2019 a Los Angeles e successivamente il 14 luglio nella villa di Sabaudia del cantante. “Un miracolo è tutte le volte che una cosa riesce meglio di come te l’aspettavi. Un miracolo è tutte le volte che la vita è più bella di come l’avevi immaginata” – ha detto il cantante – “e qualche giorno fa, davanti al mio mare, di fronte al mio monte, il mio uomo e io ci siamo sposati. La cosa è molto più grande di Victor e di me”.



