Victor Allen, marito Tiziano Ferro/ “Insultati da chi critica il nostro matrimonio”

Da circa sei mesi, Victor Allen è il marito di Tiziano Ferro. Era lo scorso 14 luglio quando il cantante ha sorpreso tutti i suoi fan sui social, pubblicando lo scatto che lo ritraeva nel giorno del suo matrimonio, accanto a quell’uomo con il quale oggi ha trovato la serenità. In una video-intervista rilasciata a Freeda, Tiziano Ferro parla a cuore aperto del suo matrimonio senza riuscire a trattenere la commozione, quando il discorso si sposa sulle caratteristiche di Victor che lo hanno fatto innamorare: “mi fai commuovere”, dice Tiziano Ferro alla giornalista incaricata di raccogliere le sue dichiarazioni. “Forse perché mi manca. L’hai detto – aggiunge poi l’artista – questa è la reazione, quindi basta così evidentemente. Mi ha fatto tenerezza questa domanda, come me l’hai fatta…”. Tuttavia, a dispetto dell’amore che lo lega a suo marito, sono ancora in molti a considerare il matrimonio tra due persone dello stesso sesso come un tabù, e sui social non mancano le polemiche.

TIZIANO FERRO: “IO E MIO MARITO VICTOR ALLEN INSULTATI DA CHI…”

Non è facile mostrare al pubblico la propria anima, così come ha fatto Tiziano Ferro nel corso degli anni. Protagonista di una crescita interiore, e di un percorso che, grazie alla musica e alla terapia, ha arricchito la sua consapevolezza, oggi l’artista è finalmente se stesso e vive la sua storia d’amore con Victor Allen alla luce del sole; tuttavia Tiziano Ferro non fa sconti a nessuno e oggi punta il dito contro quei colleghi, che scelgono invece di nascondere la loro omosessualità: “Sono abbastanza intollerante rispetto a quelli che conducono una doppia vita e se ne fregano di esporsi sotto questo punto di vista”, dice Tiziano Ferro a Freeda. “Quando vedo il vivere solo la parte di convenienza della vita pubblica e farsene una in segreto, quando comunque siamo qui a prendere ancora gli insulti da chi ha bisogno ancora di dire che il mio non è un matrimonio – tuona il cantautore – ragazzi, allora c’è bisogno di alzare un po’ la voce!”.

TIZIANO FERRO: “IO E VICTOR ALLEN ABBIAMO RINUNCIATO ALLA LUNA DI MIELE”

Anche se non rinuncia alla quella discrezione, che ha sempre contraddistinto la sua vita privata, Tiziano Ferro parla volentieri del marito Victor Allen. Ospite a Radioitalia.it, il cantante ha rivelato infatti qualche piccolo dettaglio sull’imprenditore 54 enne, ex consulente della Warner Bros, spiegando che ad oggi parla l’italiano “meno di quello che vorrei”. Inoltre, dopo la doppia cerimonia che ha sancito la loro unione matrimoniale (la prima a Los Angeles, il 25 giugno e la seconda a Sabaudia il 13 luglio), i due hanno deciso di rinunciare all’immancabile viaggio di nozze: “Non abbiamo fatto grandi lune di miele perché, quando organizzi un matrimonio, lo stress è talmente tanto che poi… – ha spiegato Tiziano Ferro – Ma quando ne organizzi due, lo stress è ancora di più per cui sinceramente per me la vacanza più bella è stata smettere di fare programmi e rilassarmi”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA