Víctor Allen, marito Tiziano Ferro/ “Sono cambiato, ha trovato il meglio di me”

Victor Allen è ormai per tutti il marito di Tiziano Ferro ma chi lo conosce bene sa che è molto di più. Grazie a lui il cantautore è andato oltre dimenticando alcuni profondi dolore e facendo cicatrizzare alcune ferite. Classe 1965, Victor Allen è un ex consulente della Warner Bros. nonché vicepresidente del settore marketing, lì è rimasto per 14 anni ma non sappiamo poi molto altro riguardo alla sua vita lavorativa. Lo stesso possiamo dire di quella privata visto che non conosciamo i suoi dati se non qualcosa che Tiziano Ferro racconta ai suoi fan tramite i social. Il marito di Tiziano Ferro non è mai stato al centro dei gossip neanche negli Stati Uniti, suo Paese natale, pur lavorando a stretto contatto con le star del cinema. Victor Allen è laureato presso l’Università Politecnica.

Tiziano Ferro "Coming out? Lunga strada prima di farlo"/ "Essere omosessuale..."

Víctor Allen, marito Tiziano Ferro, come si sono conosciuti?

Tiziano Ferro nel corso dell’intervista di rilasciata qualche settimana fa a Domenica In ha parlato del marito Victor Allen: “Prima di lui ho provato ad avere delle altre relazioni. Victor è arrivato perchè io gliel’ho permesso ed è riuscito a smussare i miei angoli”. A quel punto ha raccontato del loro primo incontro. Mancavano due giorni al suo rientro in Italia, ha preso un caffè con lui ma quando è tornato a casa aveva una sensazione davvero molto strana e ha capito tutto: “Lui ha migliorato la mia vita ma è un miglioramento bello e faticoso al tempo stesso. Lui ha caratteristiche che compensano le mie carenze e viceversa. Lui dice ‘io ogni tanto ti vedo che guardi un paesaggio, un muro, una finestra e so che stai nel tuo mondo, chissà dove sei”. E’ lui quindi il sognatore della coppia e oggi potremo ricordare nuovi dettagli della loro relazione nell’intervista riproposta a Verissimo.

