Victor Allen, marito Tiziano Ferro/ Video, quarantena insieme a Latina?

Victor Allen è entrato nella vita di Tiziano Ferro pochi anni fa, ma al cantante è bastato uno sguardo per capire di avere di fronte l’uomo della sua vita. Così i due sono convolati a nozze lo scorso giugno con una doppia cerimonia americana e italiana, giusto per essere sicuri di poter avere al fianco gli amici più cari di entrambi. In questi giorni, l’artista di Latina dovrebbe trovarsi nella sua città natale con la sua dolce metà. Almeno questo ci dicono le ultime informazioni sulla coppia, che li vede a Latina in seguito al successo riscontrato da Ferro a Sanremo 2020. Victor e Tiziano sono stati infatti paparazzati da Chi a inizio marzo mentre passeggiavano per la cittadina. Dato che il decreto del governo è entrato in vigore proprio in quei giorni, possiamo dare per scontato, forse, che Ferro e Allen siano rimasti sul posto. Come sappiamo il marito del cantante è di Los Angeles, ma potrebbe essersi fermato ancora in Italia e aver deciso di non ritornare in America. Anche se secondo R101, i due si troverebbero in realtà oltreoceano in questi giorni. Oggi, martedì 31 marzo 2020, Tiziano Ferro sarà invece ospite di Musica che unisce, il programma che Rai 1 trasmetterà nel suo preserale. A poco più di un mese dal suo 40° compleanno, l’artista ha deciso di intrattenere i fan con la sua versione de I migliori anni della nostra vita, il celebre brano di Renato Zero. “Ho compiuto 40 anni e il mondo è cambiato”, ha scritto su Instagram, “‘Stringimi forte che nessuna notte è infinita’”. Parole che sembrano dedicate proprio ad Allen, con cui Ferro ha riscoperto l’amore. Clicca qui per guardare il video di Tiziano Ferro.

Victor Allen, marito Tiziano Ferro: l’uomo fermo sui social

Nessuna novità da parte di Victor Allen, il marito di Tiziano Ferro, almeno non sui social. Come sappiamo, l’imprenditore marketing di Los Angeles non è così incline ad usare le piattaforme online per condividere la propria sfera privata. Anche se i fan del cantante vorrebbero di sicuro scoprire qualcosa di più anche sull’uomo che gli ha rubato il cuore. Le uniche notizie più che certe riguardano l’evoluzione del loro incontro, avvenuto nel giugno di quattro anni fa, nei giorni in cui Ferro stava girando il video di Valore assoluto negli studi della Warner Bros. “Un miracolo è tutte le volte che una cosa riesce meglio di come te l’aspettavi”, ha detto Ferro subito dopo il matrimonio, “Un miracolo è tutte le volte che la vita è più bella di come l’avevi immaginata. E qualche giorno fa, davanti al mio mare, di fronte al mio monte, il mio uomo e io ci siamo sposati. La cosa è molto più grande di Victor e di me”. Tutto è iniziato con un caffè mancato da Starbucks, che ha dato alla coppia modo di conoscersi e fissare un appuntamento giù per l’indomani. Nei due anni successivi non si sono più lasciati, ma Victor ha scoperto solo in un secondo momento di avere a che fare con un artista più che popolare. Da quel momento in poi lo ha sostenuto nel mondo della musica, diventando a tutti gli effetti il fan numero 1 del cantante. In occasione dell’uscita dell’album Accetto Miracoli, ha dichiarato Tiziano a Radio Italia, il marito ha gradito per lo più il brano Vai ad amarti, sicuro che fosse sensuale, anche se il testo parla di relazioni tossiche. “Oggi la sua preferita di questo disco in assoluto è In mezzo a questo inverno”, ha confessato, “anche perchè quando l’ha ascoltata la prima volta, era solo piano e voce. Lui ha pianto. È stato bello vedere quanto una canzone possa attraversare il cuore di una persona anche se non capisce il testo”.

Video, “Ho compiuto 40 anni e…”





