Victor Gerberding, fidanzato Gaia Zorzi/ Chi è? Il fratello Tommaso: “Sposalo!”

Nella Casa del Grande Fratello Vip è arrivata per Tommaso Zorzi una bellissima sorpresa: sua sorella Gaia! In collegamento con la Mistery room, Gaia ha subito salutato suo fratello – commosso – e ha iniziato a scherzare con lui. L’argomento si è però spostato su altro grazie anche alla frecciatina di Alfonso Signorini che, in diretta, ha chiesto a Gaia: “Con Victor come va?” Ma chi è questo Victor? Si tratta del fidanzato di Gaia, il cui nome completo è Victor Gerberding. Non si tratta di un personaggio noto, anzi, di un ragazzo comune probabilmente conosciuto da Gaia durante il suo percorso di studi all’estero. Infatti di lui si sa molto poco. La stessa Gaia non ama infatti condividere troppi scatti riguardanti la vita amorosa.

Chi è Victor Gerberding

Chi è Victor Gerberding? Si tratta del fidanzato di Gaia Zorzi, sorella minore di Tommaso, attualmente concorrente del Grande Fratello Vip. Un ragazzo che sembra piacere molto al gieffino che, infatti, in collegamento con la sorella le consiglia di tenerselo stretto e, addirittura, di sposarlo. Lei stessa ammette che le cose “Vanno molto bene”, poi per il matrimonio c’è ancora tempo. D’altronde entrambi sono giovanissimi.





