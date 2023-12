Victor Osimhen rinnova con il Napoli/ Calciomercato: cifre e date del nuovo accordo (oggi 23 dicembre 2023)

VICTOR OSIMHEN RINNOVA CON IL NAPOLI

Victor Osimhen rinnova con il Napoli: oggi è arrivato l’annuncio ufficiale del nuovo accordo, con il contratto che legherà l’attaccante nigeriano e la società partenopea fino al 2026. “Victor Osimhen e il Napoli insieme fino al 2026”: con queste parole sui canali social ufficiali del Napoli, la società ha annunciato il rinnovo dell’attaccante nigeriano, ritratto sorridente all’atto della firma insieme al presidente Aurelio De Laurentiis. Il patron aveva anticipato il nuovo accordo in un’intervista: il prolungamento sarebbe potuto essere un regalo di Natale e così è stato.

La trattativa tra Roberto Calenda, procuratore di Victor Osimhen, e la società partenopea è giunta al termine nelle scorse ore ed ecco così l’annuncio come una sorta di regalo di Natale aggiuntivo per i tifosi del Napoli. Sull’ingaggio, uno stipendio pressoché raddoppiato passando da 4,5 a circa 10 milioni di euro annui, non c’è mai stata distanza. La durata è in realtà aumentata di un solo anno e il vero nodo era rappresentato dalla clausola risolutoria. In estate infatti i dialoghi si erano arenati proprio per questo aspetto.

VICTOR OSIMHEN, LE CIFRE DELLA CLAUSOLA RESCISSORIA

Adesso invece le parti si sono accordate per un importo compreso tra i 120 e 130 milioni, che garantirà in caso di cessione di Victor Osimhen introiti molto importanti al club di De Laurentiis, in linea con quelle che sono state le precedenti richieste da parte del Napoli per vendere Osimhen. Durante la scorsa sessione di calciomercato erano stati rifiutati ben 200 milioni dall’Arabia Saudita, con tanto di risposta sprezzante. “Con quella cifra non comprate nemmeno un piede” aveva detto il presidente.

Affermazione che faceva evidentemente parte del gioco delle contrattazioni: servirà quindi di meno per portare via Osimhen al Napoli, ma è comunque una cifra eccellente, soprattutto considerando che il quadro della situazione è già mutato anche solo rispetto a qualche mese fa. Un rinnovo quindi importante: se servirà “solo” a monetizzare meglio l’eventuale cessione alla fine del campionato, lo scopriremo naturalmente nei prossimi mesi…

