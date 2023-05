Victoria Beckham “David non mi ha mai visto senza sopracciglia”/ La confessione!

Victoria Beckham, il piccolo “segreto” non confessato a David

Victoria Beckham si è raccontata senza filtri in un’intervista rilasciata al Sunday Times, come riporta Il fatto quotidiano, in cui ha parlato anche di moda e di una scelta che non rifarebbe mai più. La cantante, icona delle Spice Girls che hanno segnato una generazione intera, ha tracciato un bilancio della sua vita che definisce positivo, professionalmente e personalmente parlando: “Mi sento a mio agio con quello che sono, accetto il mio aspetto, traggo il meglio da ciò che ho. Mi sento professionalmente e personalmente realizzata. Mi piace come ci si sente ad essere più grandi“.

Lei, che negli anni è diventata anche un’imprenditrice di grande successo, oltre ad aver fatto carriera anche come stilista nel mondo della moda, è felicemente sposata dal 1999 con il calciatore David Beckham. Dalla loro unione sono nati 4 figli e il loro matrimonio resiste nonostante lo scorrere del tempo (e nonostante le voci di crisi che ciclicamente si rincorrono). Eppure ci sarebbe un piccolo “segreto” che la Beckham non avrebbe mai ammesso al marito, e che riguarderebbe un particolare aspetto del suo volto.

Victoria Beckham: “David non mi ha mai visto senza sopracciglia“

Nel corso dell’intervista, infatti, Victoria Beckham ha ammesso di essersi spesso depilata le sopracciglia nel corso degli anni Duemila. Una scelta dettata dal desiderio di seguire la moda, per avere sopracciglia più fini. Tuttavia, a forza di depilarle, con il tempo si sono rovinate e ora ammette che si vergognerebbe a farsi vedere dal marito: “Nel corso degli anni le mie sopracciglia sono state così depilate che se mi vedessi senza saresti inorridito. David non mi ha mai visto senza le mie sopracciglia. Sono la prima cosa che faccio appena sveglia“.

L’imprenditrice ha dunque svelato che ogni mattina, appena sveglia, si ridisegna le sopracciglia. Una confessione per certi versi inedita, e che suona anche come un rimorso per essersele troppo spesso depilate senza farle crescere spontaneamente.











