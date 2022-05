Victoria Cabello: “Barù? Abbiamo parlato di Jessica Selassiè”/ “Consigli di cuore e…”

Victoria Cabello parla di Barù e di una chiacchierata su Jessica Selassiè

L’incontro tra Barù e Jessica Selassiè all’inaugurazione del ristorante dell’ex gieffino ha scatenato nuovi gossip sulla coppia. C’è chi spera che questo incontro stia a significare che i rapporti sono effettivamente ancora vivi tra i due e possano portare all’inizio di una storia d’amore. Di certo le dichiarazioni di Victoria Cabello, ex compagna di Barù, in un’intervista a Fanpage non fanno che alimentare le speranze dei fan della coppia.

Barù: "GF Vip? Non ho portato preservativi"/ "I soldi? Grazie a mio zio Costantino…"

La Cabello ha infatti dichiarato di aver sentito Barù e di aver parlato con lui proprio della Selassiè: “Noi siamo grandi amici e sono rimasta ottima amica con tutti i miei ex. Abbiamo chiacchierato, abbiamo parlato del suo nuovo progetto legato a un ristorante. – ha spiegato la conduttrice, aggiungendo che – Gli ho dato dei consigli per il menù e vorrei non mancassero i peperoni. Poi abbiamo parlato di Jessica (Selassiè, conosciuta al Grande Fratello Vip, ndr), avendo fatto la posta del cuore per una vita chi meglio di me poteva dargli consigli di cuore?”

Barù rivede Jessica Selassié/ Il primo incontro dopo il GF Vip: solo amici?

Victoria Cabello, da Barà a Pechino Express

Ricardiamo che Victoria Cabello è reduce da una bellissima avventura a Pechino Express (questa sera, 12 maggio, c’è la finale). Nel corso dell’intervista ha ammesso che partecipare a questo reality non è stato affatto semplice: “Io e Paride, il primo giorno terrorizzati in Cappadocia alle prese con questo programma che io definisco “orrendo-stupendo”, una incognita per tutto.”, ha rivelato. Spiegando inoltre che: “Ho perso il controllo a Pechino anche perché è un programma dove sei in balia degli eventi e delle menti malati degli autori. Non puoi prevedere nulla. Quando ho mangiato un pene mi sono detta ‘non è possibile’! Non l’avevo preventivato nemmeno nei miei incubi peggiori. Ho fatto Pechino, ho mangiato un pene. Dire che posso fare tutto nella vita!”

LEGGI ANCHE:

Barù: "Ho partecipato al GF Vip per soldi"/ "Mi han pagato bene. Jessica? Un'amica…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA