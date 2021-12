Victoria Cabello, chi è l’ex fidanzata di Barù Gaetani/ Storia finita nel 2013, poi una paparazzata…

Victoria Cabello è l’ex fidanzata di di Barù Gaetani, all’anagrafe Gherardo Gaetani Dell’Aquila D’Aragona, da questa sera nuovo concorrente del Grande Fratello Vip 2021. La conduttrice e il nipote di Costantino Della Gherardesca hanno avuto una relazione durata qualche mese. Una storia finita anni fa, precisamente nel 2013. Anche dopo la fine della storia, però, Victoria Cabello e Barù sono stati spesso paparazzati insieme e si è parlato anche di un ritorno di fiamma tra i due.

In particolare, dopo la rottura, i paparazzi avevano pizzicato i due in giro per le strade di Milano tra abbracci, sorrisi e tenerezze. A parlarne fu proprio la Cabello in una vecchia intervista rilasciata ai microfoni de Le Invasioni Barbariche: “Non so se sia il mio fidanzato, non me l’ha mai chiesto. Comunque ci frequentiamo e non è che giochiamo a Risiko quando ci vediamo, ovviamente. Però non lo so, stiamo capendo”.

Victoria Cabello, ex fidanzata Barù Gaetani: vita privata top secret dopo la rottura

Nessun rancore tra Victoria Cabello e Barù Gaetani che, dopo la storia finita, si sono rivisti in altre occasioni. Tra i due non è più tornato l’amore, ma non c’è stato alcun rancore. Finita la storia con Cabello, della vita privata di Barù non ci sono state più notizie. Discreto e riservato, pur essendo presente sui social, non pubblica niente della sua vita sentimentale.

Da stasera, però, sarà difficile mantenere il segreto. Nella casa del Grande Fratello Vip 2021, infatti, tutti i segreti vengono a galla. Barù svelerà nuovi dettagli della storia, ormai finita, con Victoria Cabello? Svelerà il vero motivo che ha portato alla rottura? Lo scopriremo nel corso delle prossime settimane.

