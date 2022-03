Victoria Cabello e Paride Vitale, chi sono I Pazzeschi di Pechino Express 2022/ Una grande prova d’amicizia

Victoria Cabello e Paride Vitale sono tra i nuovi concorrenti di Pechino Express 2022. La famosa conduttrice e il simpatico pr sono pronti a stupire, non a caso hanno scelto il nome I Pazzeschi per partecipare alla gara itinerante. Andiamo dunque a scoprire qualcosa in più su questa coppia, partendo dalla presentatrice quarantaseienne. La Cabello, in realtà, esordisce nel mondo dello spettacolo come attrice, recitando nel film di Jerry Calà, Ragazzi della notte. La popolarità arriva a fine anni novanta, quando diventa vj di MTV Italia.

Paride Vitale, chi è il concorrente Pechino Express 2022?/ Curiosità sullo storico amico di Victoria Cabello

Successivamente l’esperienza a Le Iene, quindi il Festival di Sanremo, dove affianca Giorgio Panariello ed Ilary Blasy. Nel 2008 prende parte ad un film con Aldo, Giovanni e Giacomo, sei anni dopo siede invece al tavolo dei giudici di X Factor, per poi allontanarsi dai riflettori a causa di alcuni problemi personali.

Fidanzato Victoria Cabello/ Da Maurizio Cattelan, Andrea Rosso a Barù: amori artistici

Victoria Cabello e Paride Vitale, I Pazzeschi di Pechino Express 2022

Insieme a Victoria Cabello vedremo dunque Paride Vitale, un uomo di quarantotto anni appassionato di comunicazione e marketing. Il concorrente di Pechino Express si occupa di organizzazione eventi e pubbliche relazioni. In questa nuova avventura, nello show itinerante di Sky Uno, ha tutte le intenzioni di divertirsi e vivere grandi emozioni con colei che considera una grande amica.

Victoria e Paride, infatti, sono amici da oltre vent’anni e sono pronti a lanciarsi in una nuova sfida insieme. Riusciranno ad arrivare fino in fondo? Saranno così uniti da dribblare le difficoltà e superare i momenti difficili? Non semplice dirlo, d’altronde sorprese e imprevisti sono sempre dietro l’angolo a Pechino Express.

© RIPRODUZIONE RISERVATA