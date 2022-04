Victoria Cabello e Paride Vitale, “I Pazzeschi” Pechino Express 2022/ Favoriti per la vittoria finale?

Victoria Cabello brilla a Pechino Express 2022

Avere affiatamento con il proprio partner può essere davvero cruciale quando si decide di intraprendere un’avventura impegnativa come quella di “Pechino Express“. Chi ha avuto modo di partecipare alla trasmissione anche in passato ha infatti confermato come sia fondamentale avere spirito di adattamento e di sacrificio, visto che si viene catapultati in un ambiente opposto rispetto a quello consueto e senza comodità di alcun tipo. Caratteristiche come queste non mancano minimamente a Victoria Cabello e Paride Vitale, conosciuti come “I Pazzeschi” e amici da anni. I due, infatti, sanno supportarsi a vicenda anche nei momenti più complessi di questa esperienza e non sono disposti ad arrendersi tanto facilmente.

Tra i due la più coraggiosa è apparsa certamente l’ex volto di MTV, probabilmente anche per il desiderio di dimostrare di non avere perso lo smalto dei tempi migliori, ha messo in evidenza in più occasioni grande disinvoltura quando è stata chiamata ad approcciarsi con le persone del luogo.

Una delle differenze fondamentali tra “I Pazzeschi” e “Italia-Brasile”, una delle coppie più discusse dal pubblico è data proprio dall’approcci che hanno alle prove che sono chiamati ad affrontare. Victoria e Paride, infatti, prendono il tutto con ironia, mentre per le due modelle la competitività e la voglia di prevalere sugli altri, a volte anche in modo non così corretto, prevale.

La coppia viene inoltre apprezzata per lo spirito con cui affrontano questa esperienza, che può essere l’occasione anche per fare nuove conoscenze. Questo loro modo di agire li rende, a detta di molti, favoriti per la vittoria, al pari di un altro duo amatissimo, quello composto da “Mamma e Figlia”, alias Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni.

