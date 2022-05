Victoria Cabello e Paride Vitale I Pazzeschi, Pechino Express 2022/ Lei sogna la “rivincita” dopo la malattia

Ci sono anche I Pazzeschi tra le tre coppie finaliste di Pechino Express 2022. Victoria e Paride si contendono la vittoria di quest’edizione assieme agli “Gli Sciacalli” Aurora e Fru e “Mamma e Figlia” Natasha e Sasha. Incerto il verdetto finale dato che tutte e tre le coppie hanno dimostrato di possedere determinazione, audacia e curiosità durante il loro lungo percorso nel reality di Sky Uno.

Per quanto riguarda i Pazzeschi, la potenziale vittoria suona come una vera e propria rivincita per la Cabello, che nella sua esperienza a Pechino Express ha raccontato la malattia che l’ha colpita anni fa e che l’ha obbligata a lasciare la televisione. Inoltre, la conduttrice, è stata vittima di un piccolo incidente durante il gioco e le sue debolezze sono tornate a galla.

I Pazzeschi di Pechino Express 2022: Victoria e Paride ad un passo dalla vittoria finale

“Mi sono fatta male, è finita” aveva inizialmente detto, prima di rimettersi in viaggio verso le altre tappe del programma. Solo Paride era riuscito a trovare i modi e le parole per fornire alla sua compagna d’avventura i giusti stimoli per proseguire, anche se alla fine Victoria si era dovuta liberare in uno sfogo che ha commosso tutti i partecipanti. Adesso che è finalista insieme al suo “socio” Paride Vitale, la coppia dei Pazzeschi vuole regalarsi una delle soddisfazioni più grandi: vincere il programma e scrivere la storia di Pechino Express 2022. Ci riusciranno? Lo scopriremo questa sera, giovedì 12 maggio in prima serata, come sempre su Sky Uno. L’ultima tappa del viaggio sarà decisiva.

