Victoria Cabello e Paride Vitale, “I Pazzeschi” Pechino Express/ Il pubblico li ama

Victoria Cabello e Paride Vitale: in cima alla classifica di Pechino Express

Victoria Cabello e Paride Vitale, “I pazzeschi” hanno iniziato nel migliore dei modi la loro avventura a “Pechino Express 2022”. I due amici, infatti, hanno vinto la prima tappa in Turchia. Poi hanno deciso di salvare Gli Atletici – eliminati nella seconda puntata – condannando, così, all’eliminazione “Le TikToker“. Nella seconda puntata si sono presentati con un look appariscente – dei completi con le loro facce stampate sopra – e hanno sfidato “I Fidanzatini” e “Mamma e figlia” nella prova immunità, che è stata vinta per la seconda volta da Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni. Sono anche stati protagonisti di un divertente autostop a bordo di un carroattrezzi. “I pazzeschi” non hanno vinto la seconda tappa, ma sono arrivati secondo, conquistando il loro posto per la terza tappa che partirà da Pamukkale. (agg. Elisa Porcelluzzi)

Accettare di partecipare a Pechino Express 2022 rappresenta spesso una sfida con se stessi proprio perché per arrivare fino alla fine è necessario avere una grande capacità di adattamento, soprattutto perché ci si trova in una realtà diversa da quella a cui si è abituati. Altrettanto importante è quindi l’affiatamento con il proprio partner, caratteristica che hanno messo bene in evidenza in questa prima parte di percorso Victoria Cabello e Paride Vitale, meglio conosciuti come “I Pazzeschi”. Sin dalla partenza di Pechino Express 2022 i due promettevano bene, in modo particolare l’ex volto di MTV, che ha deciso di mettersi alla prova dopo anni in cui è rimasta lontana dalla Tv per combattere la malattia di Lyme, un problema che le è stato diagnosticato e che ha condizionato la sua quotidianità. L’ironia che l’ha sempre contraddistinta non l’ha persa nemmeno in questa occasione e si è rivelata un punto di forza finora, ideale anche per sdrammatizzare nei momenti più complessi. Ed è proprio questa che ha permesso a “I Pazzeschi” di entrare nel cuore del pubblico.

Victoria Cabello e Paride Vitale hanno già conquistato tutti

Chi è abituato a mille agi e continuità potrebbe sentirsi a disagio in una realtà come quella che si ritrova nel corso dell’esperienza Pechino Express 2022. Ma questo non è certamente il caso di Victoria e Paride, che stanno dimostrando di sapersi adattare al meglio. Tra i loro punti di forza in questo inizio di avventura c’è stata certamente la sintonia, indispensabile in situazioni come questa. La battuta non manca praticamente mai ed è proprio questa che ha permesso di ottenere loro la fiducia del resident Baba, che ha dato loro un passaggio in auto per quasi tutto il percorso. Difficile ancora stabilire se possano essere loro i vincitori, ma certamente hanno tutte le carte in regola per farcela.

