Victoria Cabello e Paride Vitale, “I pazzeschi” Pechino Express/ Sono i favoriti?

Il mix delle coppie avvenuto nell’ultima puntata di “Pechino Express” ha certamente contribuito a sconvolgere gli equilibri tra i concorrenti rimasti in gara, ma c’è chi comunque a saputo reagire al meglio a questo imprevisto. Tra queste c’è certamente Victoria Cabello, una che ha sempre dimostrato anche nella sua carriera in Tv di non avere peli sulla lingua, caratteristica che qui si è rivelata molto utile quando è stata chiamata a fare l’autostop.

L’ex volto di MTV, accoppiata a una delle modelle Italia-Brasile, ha approfittato a sorpresa di questa occasione anche per raccontare alcuni aspetti meno noti della sua vita privata. La conduttrice ha così rivelato a Helena di non sentire più l’istinto materno come un tempo e di non sentirsi meno donna per non essere riuscita a diventare mamma. Ora, infatti, lei riesce a esprimere al meglio questa sua dote con gli amici più cari che hanno già dei figli. Meno bene è andata invece al suo compagno di avventura Paride, in coppia con Christian.

Victoria Cabello Paride Vitale “I Pazzeschi di Pechino Express”: riusciranno a vincere?

Ora che la fine di “Pechino Express” si avvicina è possibile avanzare qualche ipotesi in più su chi possa aggiudicarsi la vittoria. Al momento la palma dei favoriti sembra spettare a “I Pazzeschi”, alias Vittoria Cabello e Paride Vitale, che potevano già contare su un ottimo punto di partenza rispetto ad alcuni degli avversari, l’affiattamento tipico tra due amici che si conoscono da tempo.

I due sono riusciti ad aggiudicarsi la prova e ad avere così la garanzia di poter proseguire il proprio percorso con un ottimo primo posto nella classifica finale. Gli avversari punteranno comunque certamente a dargli del filo da torcere e a scaldarli dalla vetta della graduatoria.

