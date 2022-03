Victoria Cabello e Paride Vitale, Pechino Express 2022/ “I Pazzeschi” tra i favoriti!

“I Pazzeschi” e le notevoli performance offerte nella prima fase di Pechino Express 2022

Tra le coppie più amate di “Pechino Express 2022” ci sono “I Pazzeschi“, Paride Vitale e Victoria Cabello. I due ci hanno messo poco a mettersi in mostra, raggiungendo stabilmente le prime posizioni a ogni tappa. Lungo il viaggio che ha visto la prima parte del programma svilupparsi in Turchia, Paride Vitale e Victoria Cabello hanno mostrato di che pasta sono fatti, utilizzando al meglio astuzia e dedizione per avere la meglio nelle gare a tempo. Victoria Cabello ci ha messo simpatia e dinamismo mentre il partner rappresenta la parte più ragionata e calma della coppia. I due si amalgamano e completano a vicenda. Dopo aver visto le loro performance nelle prime tre puntate di “Pechino Express 2022”, possiamo affermare che entrano di diritto nel gruppo ristretto di concorrenti favoriti per la vittoria finale del programma.

Chi sono Victoria Cabello e Paride Vitale?

Victoria Cabello e Paride Vitale compongono il duo de “I Pazzeschi” in gara a Pechino Express 2022. Tra i due c’è un solido rapporto di amicizia che dura ormai da oltre vent’anni. Un legame molto saldo, pronto a consolidarsi ancora di più grazie a questa esperienza. Lui è un manager che si occupa di consulenza in strategie di comunicazione e di organizzazione eventi. Ha 48 anni, è originario di Pescasseroli, Abruzzo, ma da tanto vive a Milano. Victoria Cabello è invece un volto molto noto della televisione, una famosa conduttrice che però negli ultimi anni ha dovuto abbandonare il piccolo schermo a causa della malattia di Lyme che l’ha colpita e l’ha debilitata pesantemente. Con fatica la donna è riuscita a riprendersi, superando anche la paura e la perdita di fiducia causatele dal male.

