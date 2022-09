Victoria Cabello/ “John Travolta mi massaggiò i piedi, ma io avevo un fungo!”

Victoria Cabello è intervenuta in qualità di ospite ai microfoni di “Verissimo”, trasmissione di Canale 5 condotta da Silvia Toffanin e andata in onda nel pomeriggio di oggi, sabato 17 settembre 2022. Considerate le sue origini britanniche, la donna non poteva non parlare della Regina Elisabetta II, spirata giovedì 8 settembre 2022 nel castello di Balmoral, in Scozia: “Lei era un personaggio incredibile per me, perché sono appassionata di icone che vanno da Elvis a Marilyn. Queen Elizabeth è sempre stata una grandissima icona e una figura molto intrigante, come la Gioconda: quando la vedi non sai mai come interpretarla e lei aveva questa facciata pubblica, istituzionale, contenuta, riservata. Dicono che in privato fosse molto ironica e amasse fare le imitazioni”.

In passato, Victoria Cabello si è trovata a fare la modella per capelli: “Senza mettere il viso, ho dovuto mostrare i miei capelli lisci… Lì è finita la mia carriera da modella. Soltanto in un’altra circostanza ho dovuto sfilare in abito da sposa. A un certo punto, faccio tre passi, cado faccia avanti a pelle d’orso e l’abito mi finisce sulla testa… Vi dico solo che quel giorno indossavo le mutande di Minni!”.

In carriera, Victoria Cabello ha letteralmente baciato tutti i divi di Hollywood, incluso Richard Gere, complice il suo ruolo di inviata alle Iene, e, inoltre, si è fatta massaggiare i piedi in televisione da un ignaro John Travolta. Ma ignaro di cosa? Del fatto che la conduttrice avesse un fungo…

“Quando John Travolta mi ha massaggiato i piedi – ha affermato Victoria Cabello – soltanto due ore prima mi si era staccata l’unghia dell’alluce del piede e dietro le quinte me l’hanno rimessa a posto con l’Attack. Avevo un fungo e, da quella volta, non l’ho più sentito. Non sapremo mai se abbia avuto una micosi alle mani”.

