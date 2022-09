Victoria Cabello: “Pazza di Pier Silvio Berlusconi”/ Toffanin choc: “Non si tocca!”

Pier Silvio Berlusconi oggetto del contendere tra Victoria Cabello e Silvia Toffanin? È calato il gelo in studio a “Verissimo”, trasmissione di Canale 5 andata in onda nel pomeriggio di sabato 17 settembre 2022. Com’è noto, la padrona di casa del programma targato Mediaset è sposata con il figlio del leader di Forza Italia, al quale è legata da tempo e mai si sarebbe immaginata che una sua ospite potesse effettuare un “avance” nei confronti del suo consorte. Eppure, è esattamente quanto è avvenuto, sebbene l’ironia della Cabello sia riuscita a mascherare il tutto e a far concludere il siparietto con una risata generale.

VICTORIA CABELLO: “IO PAZZA DI PIER SILVIO BERLUSCONI… HO LIMONATO CHIUNQUE, LUI NON POSSO?

Rispondendo alla domanda canonica inerente all’amore e alla sua situazione sentimentale attuale, Victoria Cabello ha effettuato una piccola confessione a Silvia Toffanin, la quale non si sarebbe mai aspettata che potesse riguardarla da vicino: “Tra le tante cose che guardavo da piccola c’era Drive In – ha dichiarato –. Io ero pazza di Pier Silvio Berlusconi… Ho limonato chiunque, lui non posso? Non si può toccare?”. Immediata la replica di Silvia Toffanin, che è subito scattata sulla difensiva, mantenendo il suo classico aplomb, ma marcando il territorio: “Lui non si tocca, giusto con una mano davanti al viso…”.

