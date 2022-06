Victoria Cabello, rivelazione choc “Mi davano della pazza e depressa”/ “Facevo fatica a parlare e…”

Victoria Cabello svela i dettagli choc della malattia: “Faticavo a camminare e…”

Victoria Cabello è tornata a parlare della sua malattia. La popolare conduttrice ha infatti contratto il morbo di Lyme durante un viaggio all’estero, una malattia infettiva trasmessa dalla puntura di zecche che l’ha portata a stare lontano forzatamente dalla televisione. Victoria però ha deciso poi di rimettersi in gioco trionfando nel reality Pechino Express. In un’intervista al Settimanale Oggi, Victoria Cabello ha parlato del lungo percorso che ha dovuto affrontare. Per lei non è stato facile oggi a distanza di tempo ha confessato: “I medici mi dicevano che ero pazza, depressa, che mi dovevo trovare un fidanzato. La borreliosi è una malattia subdola, ti dà mille sintomi che non c’entrano nulla l’uno con l’altro, un puzzle di schifezze”.

Dopo la diagnosi e la cura, Victoria Cabello ha deciso di sfidare se stessa e ha accettato di far parte del cast di Pechino Express: “La paura di stare male mi aveva fatto chiudere in una bolla, non riuscivo più a lavorare. Poi mi sono detta basta, so di essere guarita, devo solo provarlo a me stessa, e ho detto sì a Pechino Express. La mia analista non vedeva l’ora”. Victoria Cavello si è impaurita alla comparsa dei primi sintomi della malattia. La conduttrice aveva difficoltà a parlare ma anche a camminare: “Facevo fatica a scandire le parole, a camminare, non ricordavo una chiamata fatta il giorno prima. Stavo male, ma nessuno mi credeva”.

Victoria Cabello ha poi parlato del suo rapporto con gli uomini. La popolare conduttrice è sempre stata molto riservata e ha tenuto la vita privata lontana dai riflettori. In passato Victoria ha sofferto molto per amore. Aveva solo 20 anni quando ha perso il suo primo fidanzato, morto a causa di un incidente stradale. Lui era Guidino Abbate, figlio del pilota e costruttore motonautico Bruno. Alle spalle ha anche una relazione con Andrea Rosso, durata dal 2010 al 2011. Successivamente è stata paparazzata accanto a Barù d’Aragona, il nipote di Costantino della Gherardesca entrato nella casa del Grande Fratello Vip nel 2022. Nelle scorse settimane, il gossip era impazzato dopo che Barù e Victoria erano stati beccati assieme. Si ipotizzava un ritorno di fiamma poi però smentito dalla stessa Victoria che aveva ribadito il rapporto di amicizia con l’ex gieffino.

Victoria Cabello aveva preso posizione anche sulla tanto discussa storia con Jessica Selassiè e sulle storie Instagram aveva risposto a diversi commenti dei Jerù: “Io parlo di tutto con Barù e quindi anche di Jessica” e ancora “Io e Barù siamo amici da una vita. Qui non c’entra la solidarietà femminile ma l’ossessione, la morbosità e il voler leggere cose anche quando non ci sono. E poi come ho già detto sono una jerulina”. In un’intervista al Settimanale Oggi, Victoria Cabello rivela di non essere innamorata da tempo e confida: “Innamorata? Non mi capita da tanto. Un tempo mi piacevano gli stronzi. Ora ho una nuova tecnica: individuare lo stronzo e fidanzarmi con quello di fianco a lui”.











