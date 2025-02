Victoria De Angelis potrebbe tornare nuovamente sul palco del Festival di Sanremo, questa volta in una nuova veste. La giovane e bella batterista è una delle grandi sorprese della musica italiana negli ultimi anni ed è conosciuta per essere un personaggio piuttosto controverso. Andiamo a vedere nello specifico chi è Victoria De Angelis e come parteciperà a Sanremo.

Victoria De Angelis nasce il 28 Aprile 2000 da madre danese e padre italiano e si fa conoscere nel mondo dello spettacolo come bassista della nota band Maneskin, band sviluppatasi nel 2015 con Damiano David e Thomas Raggi. Victoria e Damiano iniziarono una prima volta a collaborare insieme e solo successivamente si unirono Thomas e infine – mediante un annuncio social – Ethan Torchio.

La band è cresciuta pian piano e nacquero cosi i Maneskin, nome dato proprio da Victoria e che in danese significa Chiaro di Luna. Un’infanzia difficile per Victoria che ha perso la madre quando ero piccola e da quel momento ha ‘sfogato’ con la sua passione per la musica, una passione che non ha mai mollato. Dopo Damiano un’altra componente dei Maneskin sarà a Sanremo.

Victoria De Angelis e una presenza piuttosto a sorpresa

Non è la prima volta, è già capitato in passato e Victoria De Angelis presenzierà questa sera come bassista dei Duran Duran, band che ha fatto la storia della musica Rock. Non è la prima volta che Victoria partecipa con la band e anche nel 2023 i due partecipò nella cover di Psycho Killer dei Talking Heads. Anche il fondatore dei Duran Duran John Taylor parlò cosi di Victoria:

“Victoria è la più importante bassista elettrica in circolazione in questo momento”, sottolineando cosi un grande attestato di stima nei suoi confronti. A dare per prima la notizia della sua partecipazione è stata la giornalista Selvaggia Lucarelli sottolineando la presenza di Victoria al Festival di Sanremo e nelle ultime ore la ragazza ha postato una storia Instagram per confermare la sua presenza.

Si è parlato a più riprese di rapporti piuttosto distanti tra i protagonisti dei Maneskin e Victoria ha parlato cosi a Cosmolitan riguardo i rapporti con il resto della band: “Da sola ovviamente ci si sente più pressione e all’inizio ero un pò nervosa, con la band siamo molto legati ma ormai mi sono dovuta abituare a viaggiare da sola. Mi diverto anche cosi”.