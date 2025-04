L’amore non ha un solo colore, ma molti altri, ed è bello quando viene condiviso con naturalezza anche sulle piattaforme social dove spesso e volentieri sono più i contenuti di odio che diventano virali per un macabro senso di masochismo da parte degli utenti e del mondo che li circonda. Victoria De Angelis, bassista dei Maneskin, che da un po’ di tempo ha deciso di intraprendere una carriera da solista, dato che il gruppo si è preso una pausa, ha compiuto venticinque anni e per l’occasione ha ricevuto una dedica particolare.

“Buon compleanno, amore mio”: queste sono le dolci parole che la musicista ha ricevuto dalla sua fidanzata Luna Passos postando una foto di loro due impegnate in un tenero bacio. Ormai la loro relazione va avanti da due anni e sono più innamorate e complici che mai. I fan sono al settimo cielo per questa dimostrazione di amore incondizionato.

Victoria De Angelis: dalla carriera da solista all’amore per la fidanzata Luna Passos

Era il 2023, più precisamente giugno, quando Victoria De Angelis e la sua fidanzata Luna Passos sono state paparazzate a Formentera a Ibiza a bordo di uno yacht con anche gli altri membri del gruppo musicale Maneskin. Lei è una modella brasiliana (di origini olandesi) che è stata il volto di alcune campagne pubblicitarie. Poi ci sono stati alcuni scatti provocanti fatti insieme che hanno fatto andare in brodo di giuggiole i suoi fan. Dalle foto appaiono complici, innamorate, perse l’una negli occhi dell’altra.

Ma la bassista dei Maneskin non vive solo d’amore, infatti dopo la pausa che i membri si sono presi, anche se in tanti credono che non si riuniranno più a meno che non subentrino problemi di carattere economico, ha deciso di intraprendere la carriera da solista come dj. Di recente ha animato un evento alla Fashion Week di Milano, oltre a essere impegnata in un suo tour mondiale. Da segnalare il fatto che ha avuto modo di collaborare con lo storico gruppo Duran Duran nel brano ‘Psycho Killer’, e con loro è salita sul palco dell’Ariston durante il Festival di Sanremo condotto da Carlo Conti.