Victoria De Angelis, carezze e baci con la fidanzata Luna Passos/ La coppia esplode di passione a Roma

Victoria De Angelis con la fidanzata Luna Passos: in dolce compagnia a Roma

Victoria De Angelis si sta godendo al meglio questa pausa dalla musica, in attesa di ritornare in scena assieme ai Maneskin e a regalare al pubblico nuove emozioni grazie alla loro musica. La bassista della band, dopo la fine del lungo Loud Kids Tour a maggio, i vari festival e in vista del nuovo tour mondiale Rush! World Tour in partenza da settembre, si è concessa qualche giorno di relax in compagnia della sua dolce metà: Luna Passos.

Le due ragazze sono state paparazzate dai fotografi di Chi che, nel nuovo numero da oggi in edicola, ha pubblicato le foto del loro amore durante alcune ore di relax nella accaldata Roma. Luna Passos, 22 anni, modella di Rio De Janiero metà brasiliana e metà olandese, è la nuova fidanzata di Victoria De Angelis. Il loro amore è uscito allo scoperto attraverso alcune paparazzate di Chi, che le avevano già pizzicate insieme a inizio giugno in una romantica fuga d’amore alle Baleari, in vacanza.

Victoria De Angelis e Luna Passos: baci, carezze e sguardi al tavolino di un bar

Le nuove immagini sono però la conferma che il cuore di Victoria De Angelis batte forte per la fidanzata, Luna Passos, e non fa nulla per nasconderlo. Le foto ritraggono la coppia in atteggiamenti complici e super intimi, tra baci appassionati, carezze, sorrisi e sguardi che non lasciano spazio ad interpretazione alcuna: è sbocciato definitivamente l’amore nella vita e nel cuore della bassista dei Maneskin. Dopo un breve giro turistico in scooter tra le vie della Capitale, hanno mangiato all’aperto sedute al tavolino di un bar.

Tra baci, sguardi e carezze a non finire, la loro intesa è palpabile. Inoltre, come fa notare sempre Chi, le due sono molto somiglianti: non solo nei lineamenti, ma anche nello stile, nel look e nel taglio di capelli. Victoria sembra aver così trovato la sua dolce metà e il suo cuore batte forte, e non solo per la musica.











