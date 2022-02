Victoria De Angelis, chi è fidanzata della bassista dei Maneskin?/ Una paparazzata…

CHI E’ LA FIDANZATA DI VICTORIA DE ANGELIS?

Victoria De Angelis ha un fidanzata nella sua vita? Per ora la domanda non trova una risposta certa, mentre è sicuro che il 2021 è stato l’anno dei Maneskin, quello che ha consacrato la band romana, non solo grazie alla vittoria al Festival di Sanremo ma anche con il trionfo arrivato qualche mese dopo all‘Eurovision Song Contest. I successi hanno inevitabilmente regalato la popolarità anche ai componenti del gruppo, anche se l’attenzione dei media è stata catalizzata soprattutto da due degli artisti, appunto la bassista, Victoria De Angelis e il cantante Damiano.

La ragazza ha ottenuto importanti apprezzamenti non solo per il suo evidente talento, ma anche per la grinta che mette in ogni sua esibizione, da fare invidia anche a colleghe decisamente più navigate di lei. Come capita in questi casi, i fan amano conoscere ogni aspetto anche relativo alla vita privata dei personaggi famosi. E, inevitabilmente ci si chiede se al fianco della musicista ci sia un fidanzato. Anche in questo caso lei non manca di stupire.

LA FIDANZATA DI VICTORIA DE ANGELIS: GLI SCATTI DI GENTE PARLANO CHIARO…

Recentemente Victoria De Angelis è uscita allo scoperto e ha detto apertamente di essere bisessuale: non importa il sesso della persona che è al suo fianco, ma quello che lei prova. “Quando per la prima volta ho provato sentimenti e attrazione per una ragazza è stato un po’ disorientante perché non avevo mai avuto il coraggio di andare oltre le limitazioni che avevo imposto a me stessa. Per la società essere eterosessuali è la norma, quindi spesso uno si incasella automaticamente in quel modo privandosi della libertà di vivere molte sfumature e sfaccettature diverse dall’amore. Una volta superata l’insicurezza iniziale di dover mettere in discussione le proprie certezze, ho vissuto la mia sessualità in maniera molto naturale e libera, come dovrebbe essere per tutti”, ha detto a ‘Vanity Fair’.

Ora nel cuore della bassista sembra esserci una ragazza, come confermano le ultime immagini pubblicate da “Gente”. Il settimanale ha sorpreso le due in atteggiamenti piuttosto intimi, anche se non si hanno notizie sull’identità della presunta fidanzata.



