Victoria De Angelis, chi è la bassista dei Måneskin/ Lei e Damiano sono fidanzati?

È Victoria De Angelis la vera anima dei Maneskin, gruppo rock vincitore di Sanremo 2021 con il brano Zitti e buoni. Gli altri componenti della band la chiamano a ragione ‘Mamma Maneskin’, perché è stata lei a ideare il suo nome (‘Måneskin’ è una parola danese che significa ‘chiaro di luna’) ed è lei a dispensare consigli di stile agli altri tre ragazzi. Victoria è nata a Roma il 28 aprile 2000, ma ha origini scandinave. Da giovanissima (8 anni) inizia a suonare la chitarra e, nel periodo delle medie, s’iscrive a una scuola di musica. Il basso – strumento con cui si esibisce tuttora ai concerti dei Maneskin – arriva solo in un secondo momento, quando ha tra gli 11 e i 12 anni; successivamente, al liceo, conoscerà il chitarrista Thomas Raggi e il cantante Damiano David, con lei collaboratori del suo primo vero progetto musicale. Nello specifico, Victoria e Thomas si sono conosciuti al liceo scientifico ‘J.F. Kennedy’ di Roma, e – contestualmente – hanno pensato a Damiano come voce e frontman del gruppo. Il batterista Ethan Torchio è subentrato in seguito, a completare la formazione con cui hanno preso parte all’undicesima edizione di X Factor.

Chi è Victoria De Angelis, bassista dei Maneskin

Dopo il secondo posto a X Factor nel 2017, i Maneskin si sono imposti sulla scena musicale italiana pubblicando i singoli Morirò da re, Torna a casa e soprattutto Chosen, colonna sonora del loro esordio. Il 2021 è stato l’anno del primo Sanremo: per la serata delle cover, i quattro hanno scelto di farsi accompagnare da Manuel Agnelli, loro coach all’interno del talent. In quell’edizione, a sedere tra i giudici, c’era anche Fedez, che Victoria e gli altri, in questa occasione, hanno di fatto battuto. Su Instagram, Victoria De Angelis è una vera e propria star: degne di nota le foto dei suoi outfit sempre eccentrici, come pure gli stralci di vita quotidiana condivisi nelle storie.

In molti, tra i fan, si chiedono se lei e Damiano siano fidanzati. La risposta è no: “Non sono impegnata, sono impegnativa”, ama ripetere la musicista. Pur avendo smentito diverse volte il loro presunto coinvolgimento sentimentale, Damiano e Vic sono comunque considerati il ‘King’ e la ‘Queen’ del gruppo, anche se entrambi si definiscono semplicemente l’uno il migliore amico dell’altra.



