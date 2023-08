Victoria De Angelis comparirà nell’album dei Duran Duran/ “Farà la cover di Psycho Killer, l’idea le piaceva”

Victoria De Angelis, i Duran Duran l’hanno voluta nel loro album

Victoria De Angelis è l’anima femminile dei Maneskin, rock band italiana dal successo internazionale. Simbolo di rottura con gli stereotipi femminili, la bassista è stata scelta dai Duran Duran per apparire nel nuovo album dello storico gruppo. Danse Macabre, che uscirà il 27 ottobre, contiene sia inediti che cover di diversi noti artisti tra cui: Billie Eilish, Rolling Stones, The Banshees e, come confermato, anche la De Angelis.

“La prima volta che ho incontrato Vicky, le ho chiesto quali fossero le sue ispirazioni al basso ha detto subito: “Tina Weymouth!” Ho risposto: “Anche per me”. Quando mi è venuta l’idea di fare una cover di “Psycho Killer”, ho pensato: “Chiamerò Vic”. Naturalmente l’idea le piaceva!” ha dichiarato John Taylor, come riporta Novella 2000.

La bassista dei Maneskin, come riporta il settimanale Gente, ha parlato della sua sessualità. De Angelis, fidanzata con la modella Luna Passos, si è sempre posta contro le discriminazioni di ogni genere vivendo con naturalezza i propri sentimenti.

“Quando per la prima volta ho provato sentimenti e attrazione per una donna è stato un po’ disorientante. Per la società essere eterosessuali è la norma e quindi uno spesso si incasella in quel modo, privandosi di vivere sfumature e sfaccettature diverse dell’amore. Una volta superata l’insicurezza iniziale, ho vissuto la mia sessualità in maniera naturale e libera, come dovrebbe essere per tutti” ha affermato. La musicista ha poi concluso: “Non seguo la politica, ma non ha senso discriminare le persone per il colore della pelle o per le scelte sessuali. Ognuno è libero di essere come vuole, questo è il nostro credo”.

