Victoria De Angelis dei Maneskin, chi è il fidanzato?/ “Sono stata con un cantante famoso e…”

C’è molta curiosità sulla vita sentimentale di Victoria De Angelis, bassista dei Maneskin. Per molto tempo si è vociferato di una relazione con Damiano David, su cui i due hanno spesso giocato sui social: “Abbiamo un rapporto molto intimo, siamo più che fratelli, più che amici, più che ogni cosa”, aveva detto la bassista nel 2019 in una intervista a Cosmopolitan. Anche in una recente puntata de Le Iene, Victoria aveva lasciato intendere di un possibile flirt con il frontman dei Maneskin, ma poco dopo lui ha confermato di essere legato alla modella Giorgia Soleri da quattro anni. Sempre ai microfoni delle Iene aveva escluso la possibilità di una relazione sentimentale con Ethan Torchio e Thomas Paggi: “Ma sono belli anche loro”. Inoltre aveva rivelato di aver avuto un flirt con un cantante molto famoso, senza però rivelarne il nome.

Victoria De Angelis: nessun flirt con Damiano David

Victoria De Angelis, 21 anni, è nata a Roma ma ha origini danesi. È stata lei, infatti, a scegliere il nome “Maneskin” che in danese significa “chiaro di luna”. Nonostante la giovane bassista sia abbastanza riservata sulla sua vita privata, ha rivelato a Le Iene di aver avuto dei rapporti duraturi con alcune ragazze: “Ho avuto delle avventure e delle storie durature con delle ragazze ed è andata bene”. Sulle pagine di Cosmpolitan aveva detto: “Per me non è importante il sesso di una persona. Conta il rapporto che ho con lei”. Nella stessa intervista aveva confessato che le fan sono molto più disinvolte dei maschi nel fare proposte esplicite: “I fan maschi sono meno intraprendenti delle femmine. Mica pensano: “Se ci provo, questa ci sta”. E hanno ragione. Le ragazze magari sì, sono più abituate a scrivere e a dichiararsi sui social”.

