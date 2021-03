Victoria De Angelis dei Maneskin/ La passione per il basso, Harry Styles e…

Victoria De Angelis è la bassista dei Maneksin, band romana vincitrice del Festival di Sanremo 2021. Di origini danesi, Victoria ha scelto il nome “Maneskin”, una parola danese che significa “chiaro di luna”. Nata a Roma il 28 aprile 2000, ha iniziato a suonare la chitarra quando aveva solamente 8 anni e durante le scuole medie ha anche frequentato una scuola di musica, iniziando a suonare il basso dagli 11 anni: “Mi piace il suono. È un misto tra melodia e ritmo, ti dà il groove e tiene il tempo, a differenza della batteria che invece è solo uno strumento ritmico. Avevo iniziato con la chitarra, ma quando ho scoperto il basso non c’è stata storia”, ha spiegato a Cosmopolitan. Al liceo scientifico J. F. Kennedy di Roma ha conosciuto il chitarrista Thomas Raggi. Victoria viene chiamata simpaticamente “Mamma Maneskin” dagli altri componenti del gruppo rock.

Victoria De Angelis: fan di Harry Styles e Lady Gaga

Per Victoria De Angelis non è un problema essere l’unica ragazza in mezzo a tre maschi: “Per me non è importante il sesso di una persona. Con i ragazzi il mio legame è fraterno”, ha detto a Cosmopolitan. Sul suo rapporto con Damiano David ha detto: “Non siamo mai stati insieme, ma è vero che abbiamo un rapporto molto intimo, siamo più che fratelli, più che amici, più che ogni cosa. Ci vogliamo bene”. Al momento non sembra che Victoria sia fidanzata. La bassista è una fan di Harry Styles, “ha un sacco di stile, è moderno con un look Anni 60-70, come piace a me”, e ammira molto Lady Gaga. Come la pop star meritano anche Victoria è molto attenta al suo look: “La prima cosa che le persone vedono di te è come appari, e su quella roba lì si fanno subito un’opinione. Come ti vesti è anche un modo per esprimerti”.



