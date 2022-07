Victoria De Angelis dei Maneskin, scatti bollenti su Instagram/ Lato B in fiamme e sen* in vista

Victoria De Angelis dei Maneskin sempre più hot: gli scatti al mare

È ancora lei il membro dei Maneskin più hot. Victoria De Angelis torna ad infiammare il web con una serie di scatti che hanno fatto girare la testa ai fan e che fanno della bassista della celebre band rock una delle protagoniste del gossip. Victoria in questi giorni sta trascorrendo qualche giorno di vacanza insieme agli amici e deciso di condividere su Instagram scatti di alcuni dei momenti più divertenti ed hot di questi giorni.

Così eccola, su Instagram, più sexy che mai. Nel post pubblicato alcune ore fa, Victoria De Angelis ha racchiuso una serie di foto al mare, a Ibiza, con gli amici, o ancora intenta a scatenarsi in discoteca. Uno di questi scatti ha però attirato ancor più l’attenzione dei fan, infiammandoli: quello del suo lato B.

Victoria De Angelis dei Maneskin, topless e lato B in fiamme

Nella foto postata, la bassista dei Maneskin mostra il suo lato B ustionato dal sole e con tanto di segno del costume in vista. Il suo sguardo, nonostante sia di schiena, è rivolto alla camera alla quale sorride, sorpresa e divertita, per l’accaduto. Se poi si va più avanti con le foto, eccone una della bella Victoria in topless in barca, coperta solo dai copri capezzoli a forma di stelline che tanto ama.

Non mancano i commenti dei fan che ne idolatrano bellezza e trasgressività. D’altronde Victoria De Angelis conta sul suo profilo Instagram la bellezza di 3 milioni e seicentomila follower e si avvicina sempre più a quelli del frontman della band, Damiano David, che ne conta ad oggi 5 milioni e centomila.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Victoria De Angelis/ Måneskin (@vicdeangelis)













