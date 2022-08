Victoria De Angelis dei Maneskin, topless durante concerto/ Foto hot “tett* di fuori”

Victoria De Angelis dei Maneskin in topless durante concerto

Victoria De Angelis, la giovane bassista dei Maneskin, torna a far parlare di sé e si riconferma il membro più hot della band, al pari di Damiano David. Mentre quest’ultimo si è tatuato un drago gigante sul lato del dorso, mostrandosi sui social a petto nudo, Victoria ha sfoggiato un topless mozzafiato sul palco durante un concerto del suo gruppo, facendo diventare virale lo scatto (clicca qui per vederlo).

Sui social, la foto di Victoria De Angelis in topless mentre si scatena sul palcoscenico durante l’esibizione dei Maneskin non è passata affatto inosservata. La giovane bassista continua a provocare e ad attirare su di sé l’attenzione dei più. La sua sensualità era già emersa in passato anche sui social: un mese fa Victoria aveva postato su Instagram una serie di scatti dal mare, mentre si trovava ad Ibiza con degli amici ed uno in particolare, quello del suo lato B, aveva particolarmente infiammato i fan della band.

Victoria De Angelis dei Maneskin, topless scatena i fan

Nella foto che circola in queste ore su Twitter, la bassista dei Maneskin sfoggia il suo topless da urlo durante un concerto della band. Victoria De Angelis viene immortalata sul maxi schermo e chi condivide lo scatto scrive ironicamente: “E’ davvero un concerto dei Maneskin se Vic non ha le tette di fuori?”. Ed ovviamente non mancano i complimenti degli utenti social.

Alla vista dello scatto che immortala il topless di Victoria De Angelis c’è anche chi ha commentato, con una buona dose di ironia: “Mia madre è tra coloro che lo riterrebbe traumatizzante, e lei parteciperà al concerto con me. Voglio vedere quanto si arrabbierà e applaudirà a squarciagola”. Insomma, i fan della bassista anche questa volta sembrerebbero aver apprezzato l’esibizione a suon di provocazioni da parte dell’unico elemento femminile del gruppo che sta conquistando il mondo.

