Victoria De Angelis è fidanzata?/ “Vivo la mia sessualità in maniera molto naturale”

Victoria De Angelis dei Maneskin: “per la società essere eterosessuali è la norma”

Victoria De Angelis è fidanzata? La bassista dei Maneskin ha dichiarato di essere bisessuale e poco dopo è stata immortalata con una misteriosa ragazza. La bellissima bassista della band rivelazione italiana nel mondo, intervistata dal settimanale Vanity Fair, si è sbottonata parlando apertamente della sua vita privata e sentimentale. Senza girarci troppo intorno e con una sincerità disarmante, Victoria ha confessato: “quando per la prima volta ho provato sentimenti e attrazione per una ragazza è stato un po’ disorientante perché non avevo mai avuto il coraggio di andare oltre le limitazioni che avevo imposto a me stessa”.

Non solo, la De Angelis ha anche precisato: “per la società essere eterosessuali è la norma e quindi spesso uno si incasella automaticamente in quel modo privandosi della libertà di vivere molte sfumature e sfaccettature diverse dell’amore”.

Victoria De Angelis dei Maneskin è bisessuale

All’inizio non è stato facile per Victoria De Angelis dei Maneskin comprendere il suo orientamento sessuale. Un pò di disorientamento è comprensibile, visto che la bassista si è ritrovata a provare attrazione e un sentimento per una donna. Una scoperta non semplice, ma che ha saputo affrontare con grande forza e coraggio e di cui non si vergogna. Anzi, oggi Victoria è felice della sua sessualità e dalle pagine di Vanity Fair ha precisato: “una volta superata l’insicurezza iniziale di dover mettere in discussione le proprie certezze ho vissuto la mia sessualità in maniera molto naturale e libera, come dovrebbe poter essere per tutti”.

Al momento la bravissima battista dovrebbe essere fidanzata con una misteriosa ragazza. Le due sono state sorprese in giro in atteggiamenti intimi. Le foto, pubblicate sulla rivista Gente, hanno lanciato il gossip anche se non è dato sapere di più sull’identità di questa ragazza apparsa al fianco di Victoria. Sarà davvero lei la fidanzata oppure è solo un’amica?

