Victoria De Angelis ha un fidanzato?/ Spunta foto con un ragazzo, ma sul web…

Victoria De Angelis ha un fidanzato segreto?

Victoria De Angelis ha un fidanzato? E’ questa una delle domande più gettonate intorno alla bassista dei Maneskin che protegge la propria vita privata da gossip e indiscrezioni varie. Se Damiano David ha da tempo ufficializzato la sua relazione con Giorgia Soleri; se Thomas Raggi ed Ethan Torchio si mostrano spesso in compagnia delle fidanzate, Victoria preferisce mostrarsi in compagnia della sorella Veronica e degli amici. Nelle scorse ore, tra un impegno di lavoro e un altro, Victoria ha condiviso diverse foto sul proprio profilo Instagram in cui, oltre a sfoggiare la propria bellezza, ha presentato gli amici ai fan.

Tra le tante foto, tuttavia, una in particolare, ha attirato l’attenzione dei fan. In una foto, infatti, la De Angelis è insieme ad un ragazzo con il quale, secondo il tabloid spagnolo Crush News avrebbe trascorso diverso tempo. Qualcuno, dunque, ha pensato ad un presunto fidanzato, ma sarà vero?

Victoria De Angelis: la verità sul presunto fidanzato

Secondo quanto riportato dal tabloid spagnolo Crush News, Victoria De Angelis che, recentemente sarebbe stata a Londra, avrebbe trascorso diverso tempo in compagnia di un ragazzo con il quale si sarebbe mostrata anche sui social (vedete in basso). In realtà, secondo i fan più attenti dei Maneskin, il ragazzo in questione sarebbe uno dei tanti amici di Victoria. La bassista di origini danesi ha diversi amici all’estero e il ragazzo in questione ne farebbe parte.

Nessun fidanzato, dunque, per la De Angelis? Difficile rispondere a tale domanda. Victoria, infatti, parla raramente della propria vita privata dando la precedenza alla musica e al suo rapporto con gli altri Maneskin in quasi tutte le interviste che rilascia.

