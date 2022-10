Victoria De Angelis ha un nuovo fidanzato? I dubbi sui social/ Lo scatto che…

Victoria De Angelis è fidanzata? Le indiscrezioni

Victoria De Angelis è fidanzata? Della vita privata della bassista dei Maneskin si sa davvero pochissimo. Molto riservata, Victoria non parla mai della propria vita privata anche se condivide sui social i momenti che trascorre in compagnia degli amici come accaduto in occasione dei giorni che ha trascorso in vacanza. Lo scorso anno però erano spuntate delle foto in cui Victoria era apparsa in compagnia di una ragazza che secondo alcune indiscrezioni potrebbe essere la sua ragazza. Gli scatti risalgono ad agosto e sono stati pubblicati sul Settimanale Gente.

Nelle foto si vedono Victoria e questa ragazza misteriosa che portano a passeggio il cane. Entrambe escono dall’appartamento di Victoria per poi fermarsi davanti al motorino della bassista. A quel punto tra le due scoppia un bacio che viene immortalato dai paparazzi. Non è mai giunta però conferma o smentita da parte della diretta interessata anche Victoria e la stessa ragazza sono state fotografate anche in un’altra occasione mentre si trovavano entrambe a Parigi. Dopo il concerto, la musicista è stata fotografata da Five Guys insieme a una ragazza bionda a cui appoggia la testa sulle spalle. Rispetto agli altri componenti della band Maneskin, Victoria De Angelis non ha mai parlato apertamente della sua vita privata.

Victoria De Angelis e gli scatti galeotti a Londra con un ragazzo

In un’intervista a Le Iene, Victoria De Angelis aveva però rivelato di avere avuto un flirt con un collega famoso: “Ho avuto un flirt con un collega molto famoso, ma non dico chi è. Per conquistarmi non servono soldi, non mi importa di cene offerte o degli addominali. […] Ricevo avance anche dalle donne, certo. Ho avuto delle avventure e delle storie durature con delle ragazze ed è andata bene”. Nel corso della scorsa estate il tabloid spagnolo Crush News infatti avrebbe scovato il presunto fidanzato di Victoria De Angelis, che sarebbe stato mostrato proprio sui social della bassista dei Maneskin.

La musicista di recente era stata a Londra insieme ad un ragazzo. I due si sono mostrati insieme su Instagram mentre si trovavano in uno dei pub della città, e pare che in seguito siano andati insieme in giro per negozi. In molti hanno ipotizzato che il giovane potesse essere la nuova fiamma di Victoria anche le indiscrezioni non sono mai state confermate. Qualcuno ha pensato che ci fosse una storia tra i due, ma la realtà, secondo i fan che seguono attentamente Victoria e gli altri Maneskin sarebbe un’altra. Il ragazzo sarebbe uno dei tanti amici che Victoria ha in diverse città d’Europa. Per ora, dunque, la vita della bassista dei Maneskin continua ad essere top secret.











