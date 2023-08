Victoria De Angelis/ “La prima volta che ho provato attrazione per una donna? E’ stato disorientante”

Victoria De Angelis: “Ho vissuto la mia sessualità in maniera libera”

Victoria De Angelis, membro dei Maneskin, ha sdoganato tanti pregiudizi sulla donna in una società che spesso l’ha relegata a ruoli secondari. Fidanzata con la modella Luna Passos, non ha mai messo limiti di nessuna natura all’amore ponendosi contro gli stereotipi.

Come riporta il settimanale Gente, l’icona rock ha lanciato un chiaro messaggio sulla sessualità e le sue mille espressioni raccontando la scoperta della sua omosessualità: “Quando per la prima volta ho provato sentimenti e attrazione per una donna è stato un po’ disorientante. Per la società essere eterosessuali è la norma e quindi uno spesso si incasella in quel modo, privandosi di vivere sfumature e sfaccettature diverse dell’amore. Una volta superata l’insicurezza iniziale, ho vissuto la mia sessualità in maniera naturale e libera, come dovrebbe essere per tutti“.

Victoria De Angelis contro le discriminazioni: “Ognuno è libero di essere come vuole”

La bassista dei Maneskin si è sempre posta contro le discriminazioni di ogni genere e forma, reinterpretando il ruolo della donna nella società. Come riporta il settimanale Gente, De Angelis insiste sul seguente concetto: “Non seguo la politica, ma non ha senso discriminare le persone per il colore della pelle o per le scelte sessuali. Ognuno è libero di essere come vuole, questo è il nostro credo” riferendosi ai Maneskin.

Il critico Michele Monina ha inquadrato molto bene la figura di Victoria, sottolineando: “Ha contribuito a riportare il corpo, l’eros al centro della scena musicale italiana. Negli ultimi anni il nostro pop era stato desessualizzato. Le cantanti vestivano con le felpe stile Amici e cantavano solo di sentimenti, mentre i maschi hanno sempre fatto quello che gli pare. “

