Victoria De Angelis nuda su Instagram/ La bassista dei Maneskin circondata di fiori…

Victoria De Angelis, foto bollente su Instagram

Victoria De Angelis sfida ancora una volta la censura di Instagram. La bassista dei Maneskin pubblica spesso foto in cui sfoggia la sua bellezza naturale. Oggi, bellissima, con gli occhiali da sole e biondissima, Victoria ha regalato una foto che è diventata virale e scatenato i fan. Come potete vedere dalla foto qui in alto, Victoria si è lasciata immortalare senza veli tra i fiori. Uno scatto bollente che i fan hanno apprezzato fortemente al punto da paragonarla alla Venere di Botticelli. Sempre più bella e orgogliosa della propria libertà, Victoria la rivendica anche su Instagram sfidando la censura con foto come quella che vedete in apertura.

Non è la prima volta che Victoria regala foto come quella di oggi. Come la bassista dei Maneskin, anche Damiano David ha regalato scatti del genere ai fan. Oltre a lavorare duramente sulla propria musica, i Maneskin hanno giocato e continuano a giocare anche con la loro immagine.

Victoria De Angelis fa impazzire i fan

La foto con Victoria De Angelis tra i fiori ha letteralmente fatto impazzire i fan. Migliaia i like e i commenti dei fan che hanno ringraziato la bassista dei Maneskin per la foto inondandola di complimenti. “Quanto sei bella”, scrive una ragazza. “Io sono follemente innamorata di te“, aggiunge un’altra ragazza. E ancora “Rose rosse per te”, “Victoria in Puglia a farsi foto sexy ed io piango perchè sono in Puglia e non posso andare da loro”.

Victoria, insieme a Damiano David, Ethan Torchio e Thomas Raggi, infatti, si trova in Puglia per l’evento Gucci che, questa sera, sfilerà a Castel del Mondo. Durante l’after party, poi, i Maneskin delizieranno i presenti con le note del brano “Supermodel”.

