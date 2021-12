Victoria dei Maneskin/ La nonna:”Ha visto morire la sua mamma Jeanett, le ha tenuto la mano fino alla fine”

Il 2021 può essere considerato l’anno speciale dei Maneskin, vincitori sia al Festival di Sanremo sia all’Eurovision, dove hanno stupito tutti con la grinta che lasciano trasparire dai loro brani. Una caratteristica che contraddistingue anche la cantante della band, Victoria De Angelis, che ha spesso anche atteggiamenti ai limiti della trasgressione senza alcun timore delle critiche che questo può provocare.

In realtà, la ventunenne nel privato è una ragazza simile a molte altre sue compagne, che porta dentro di sè un dolore che non riesce a dimenticare. La bassista ha infatti perso la mamma quando aveva solo 15 anni. Da allora ha stretto un legame fortissimo con la nonna.

Victoria dei Maneskin: un dolore fortissimo nel suo cuore

Accettare la perdita di un genitore non è mai semplice, soprattutto quando questo avviene quando si è ancora giovanissimi. E anche il successo nel lavoro non basta certamente ad alleviare il dispiacere.

Ne sa qualcosa Victoria dei Maneskin, che non ha potuto condividere i suoi trionfi con la mamma: “Mia nipote ha sofferto molto. Lei ha visto morire la sua mamma, Jeanett, mia figlia”. Ha detto la nonna materna della cantante, Elim Uhrbrand, in un’intervista a ‘DiPIù Tv’ – “Quando ha capito che avrebbe perso la battaglia contro il male che la stava consumando chiese di andare in Danimarca. Victoria volle seguirla e le rimase vicino. Lei aveva solo quindici anni. Per tre mesi ha vegliato sulla sua mamma, le ha tenuto la mano. Fino all’ultimo giorno. Fino a quando le ha detto addio. È stato terribile”.

E ora entrambe hanno un grande rimpianto: “Mi dispiace tanto che mia figlia non abbia potuto vedere il successo che Victoria sta ottenendo in tutto il mondo insieme con i Maneskin” – ha concluso.



