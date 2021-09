Victoria dei Maneskin va a convivere con la fidanzata?/ Nuove foto insieme a…Chili!

Momento d’oro per Victoria De Angelis e non solo per i successi musicali. La bassista dei Maneskin è impegnatissima ma trova sempre il tempo per stare con la sua fidanzata. Il settimanale Gente ha infatti paparazzato la musicista insieme alla misteriosa ragazza, di cui al momento non si conosce l’identità, con la quale avrebbe iniziato una convivenza. La 21enne sta frequentando da qualche tempo questa ragazza e la loro storia d’amore sembra procedere a gonfie vele.

Victoria dei Maneskin fidanzata con una ragazza?/ Spunta la foto del bacio!

Lo dimostrano gli scatti pubblicati dalla rivista, in cui la coppia è insieme a Chili, l’adorato cane di Victoria. A confermare l’inizio della convivenza sarebbero proprio le foto, scattate all’uscita dell’appartamento di Victoria. In queste, la misteriosa fidanzata saluta la musicista e prende in consegna Chili prima di rientrare in casa.

Damiano lascia i Maneskin? Roberto Alessi "Falso"/ "Qualcuno lo spera ma non è così"

Victoria come Damiano dei Maneskin: la scelta sulla vita privata

La storia tra Victoria De Angelis e questa misteriosa ragazza che appare nelle foto è insomma cosa seria. Le due sono state paparazzate insieme già alcuni giorni fa, quando sono state avvistate in atteggiamenti intimi. Immagini che avevano confermato l’esistenza di una relazione tra le due, ad oggi ancora non confermata dalla bassista dei Maneskin. Victoria, d’altronde, preferisce tenere lontano dal gossip la sua vita privata. Una scelta che è stata fatta anche da Damiano David, frontman della band, che non ha mai esposto la sua relazione con Giorgia Soleri. Solo di recente, infatti, si è venuti a conoscenza della loro storia d’amore, ancora oggi fortemente protetta dal cantante.

LEGGI ANCHE:

Maneskin, duetto con Iggy Pop su “I Wanna Be Your Slave”/ "Un onore cantare insieme"

© RIPRODUZIONE RISERVATA