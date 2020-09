“Victoria e David Bekham hanno avuto il Covid”/ “Lui è stato male, lei era in panico”

Victoria e David Beckham sarebbero stati contagiati dal Covid. A riportare l’indiscrezione è il Sun che riporta le dichiarazioni rilasciate da fonti vicine alla coppia. Stando a quello che fa sapere il The Sun, David e Victoria Beckham potrebbero aver contratto il Covid a marzo quando si sarebbero recati negli Stati Uniti per alcuni impegni professionali dell’ex calciatore partecipando anche ad alcune feste in California. Dopo il ritorno in Inghilterra, avrebbero festeggiato il 21esimo compleanno del primogenito Brooklyn con un mega party organizzato nella loro casa a cui avrebbero partecipato diverse celebrità come Elton John, Cara Delevingne, Gordon Ramsay, le Spice Girls, Emma Bunton, Stormzy. La positivà al Covid sarebbe arrivata pochi giorni dopo il party. “David ha iniziato a sentirsi male e poi Victoria ha avuto un fortissimo mal di gola. Allo stesso tempo, molti membri della loro team, inclusi piloti, guardie del corpo e assistenti, si sono ammalati, un paio di loro molto gravemente”, ha raccontato la fonte al Sun.

Victoria e David Backham con il Covid: “Lei è stata presa dal panico”

La positività al Covid avrebbe spaventato Victoria Beckham che, stando a quanto raccontato dalla fonte al Sun, sarebbe andata letteralmente in panico mettendo tutti in quarantena. “Victoria è stata presa dal panico e ha messo in quarantena l’intera famiglia per più di due settimane”, ha aggiunto ancora la fonte che ha fatto sapere come, a spaventare Victoria, fosse la possibilità che i membri della sua famiglia potessero contribuire a diffondere il coronacirus qualora fossero stati degli asintomatici. Per evitare che tutto ciò accadesse, la moglie di Beckham ha fatto di tutto per tenere i membri della sua famiglia in quarantena. Contemporaneamente, i Beckham hanno deciso di mantenere il massimo riserbo sulla questione.



