Victoria Lazzari, Il Collegio 7/ Perché si è chiusa in camera?

Victoria Lazzari, Il Collegio 7: l’ennesimo rifiuto e…

Victoria Lazzari è tra le protagoniste della nuova stagione de Il Collegio 7 ed è stata già coinvolta in diverse dinamiche sia di riflesso che da protagonista. La seconda puntata del programma si è aperta proprio con una circostanza piuttosto delicata che l’ha vista coinvolta suo malgrado. Nello specifico, dopo la divisione delle classi la giovane ha per scherzo deciso di chiudersi in camera con delle compagne per divertirsi senza intrusioni parlando di cose personali. Qualcuno però ha usato tale situazione come pretesto per creare problemi; un gruppo di collegiali ha iniziato a infastidirla creando baccano fuori dalla porta, cercando di convincerla ad aprire per rendere tutti partecipi della conversazione in atto. Al suo ennesimo rifiuto, qualcuno ha pensato bene di creare un buco nella porta anche piuttosto evidente.

Alessia Abruscia, Il Collegio 7/ Il suo carattere brusco e scontroso, ma...

Il danno ha chiaramente subito allarmato tutti, in particolare Victoria. Nonostante l’avvenimento riguardasse proprio la sua stanza, ha insistito parlando con i prof sul fatto di non essere a conoscenza di chi fosse l’artefice del danno. In particolare, ha sottolineato che, trovandosi effettivamente all’interno, ha avuto difficoltà a distinguere le voci che reclamavano attenzione all’esterno rendendo quindi impossibile identificare chi potesse essere l’autore. Alla fine, la colpa è ricaduta su Mattia Camorani destando anche lo stupore della stessa Victoria.

Il Collegio 2022/ Diretta terza puntata, espulsi: arriva la prof Beatrice Fumagalli

Victoria Lazzari una ragazza molto tenera e delicata

Victoria Lazzari nel corso della seconda settimana de Il Collegio 7 ha avuto modo anche di aprirsi su questioni molto tenere e delicate. Nello specifico, in un momento molto commovente con Damiano alle prese con i racconti di una vita senza il padre, non solo ha mostrato conforto e vicinanza al ragazzo ma ha preso la palla al balzo per condividere la propria esperienza simile con tutti. Anche lei ha vissuto la stessa condizione raccontando di come sia stata per lei una sfida che le ha permesso di crescere piuttosto in fretta.

Per quanto riguarda i rapporti stretti in queste prime due settimane, la giovane sembra particolarmente legata proprio a Damiano. Probabilmente le storie di infanzia molto simili devono aver generato una certa empatia reciproca tra i due. Anche il web sembra schierato positivamente nei confronti della ragazza, apparsa oltre che sensibile anche particolarmente spontanea nella sua bontà d’animo e sincerità.

Anna Maria, sorella Maria Rosa Petolicchio è la nuova prof di Storia?/ "Ministero in ritardo con le nomine"

© RIPRODUZIONE RISERVATA