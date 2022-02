Victoria Stella Doritou, fidanzata di Irama/ La coppia sarà insieme a Sanremo?

Chi è Victoria Stella Doritou, fidanzata di Irama

Victoria Stella Doritou è la fidanzata di Irama, cantautore in gara alla 72esima edizione del Festival della canzone italiana di Sanremo 2022. Un amore che prosegue a gonfie vele tra il cantautore di Amici e la bellissima modella e influencer. Eppure, di loro si conosce davvero poco: sui social ci sono pochissimi indizi o foto che li ritraggono insieme, a conferma della loro volontà di vivere un rapporto lontano dal gossip e dal clamore del mondo dello spettacolo. Victoria è nata nel 1997 a Limassol, nell’isola di Cipro, sotto il segno zodiacale del Sagittario. Sin da bambina ha nutrito una grandissima curiosità per il mondo della moda, sognando proprio di lavorare in questo mondo. Oltre alla moda ,da ragazzina ha studiato danza classica e ha frequentato il Magyar Tancmuveszeti Egyetem in Ungheria.

Irama, chi è e carriera/ A Sanremo 2022 in cerca di rivalsa con Ovunque sarai dopo il "caso Covid"

Dopo aver terminato gli studi, ha però deciso di dedicarsi alla sua passione: la moda. Complice una bellezza che non passa affatto inosservata, Victoria ha cominciato a viaggiare per il mondo lavorando come modella e testimonial di diversi brand di moda.

Fidanzata Irama: in passato ha amato Andrea Zelletta

La fama di Victoria Stella Doritou come modella conquista una delle più prestigiose agenzia di moda di Milano: la Independent Model Management. In realtà oltre alla moda, Victoria conquista anche il web e il mondo dei social, diventando una influencer da migliaia di follower, attenti a seguire ogni suo consiglio in materia di moda. Prima di fidanzarsi con Irama, la modella si è fatta conoscere per una breve storia con Andrea Zelletta, l’ex tronista di Uomini e Donne ed ex concorrente del Grande Fratello Vip.

Testo Ovunque sarai, canzone Irama/ Analisi e significato (Sanremo 2022)

Da diversi anni, però, la ragazza ha occhi solo ed esclusivamente per l’artista di grandi successi, tra cui “La genesi del tuo colore”, “Nera”, “Melodia proibita” e “Crepe”, al quale è legata da marzo 2019. Proprio quest’anno festeggeranno tre anni d’amore e chissà che non possano essere paparazzati insieme nella città di Sanremo, visto che il nome di Irama figura tra quelli dei 25 big chiamati a contendersi a suon di note la vittoria.

LEGGI ANCHE:

Victoria Stella Doritou, fidanzata Irama/ Dall’incontro a Parigi al grande amore

© RIPRODUZIONE RISERVATA